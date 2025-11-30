Lavinia Betea, despre planurile ce l-ar fi vizat pe Ceaușescu: „Nu pot documenta nicio singură tentativă de asasinat”

Istoricul Lavinia Betea a vorbit, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 29 noiembrie, inclusiv despre zvonurile privind „tentativele de asasinat” ce l-ar fi vizat pe Nicolae Ceaușescu. „N-a exista niciun plan”, afirmă Betea.

„Nu știu niciun Rovențu. N-a existat nici un plan. Se vorbește și de cei de la MISA, că la un moment dat plănuiau să se adune vreo 300 de inși care să se concentreze, că se poate prin puterea concentrației nu știu cât să ucizi pe cineva. Nu pot documenta nici o singură tentativă de asasinat. S-a vorbit despre acea conspirație a lui Ioniță. Eu am încercat cât am putut să aflu mai multe de la Virgil Măgureanu în interviu cu el, ce voiau ei să facă de fapt, în ce consta acea conspirație, ce metode…

„Stima noastră și mândria, Ceaușescu, România”

Colonelul Burlan fusese coleg de bancă pe la Seral pe undeva cu unul dintre frații lui Nicolae Ceaușescu și avea o conformație asemănătoare cu aceluia și pe el îl puneau în mașină pe post de președinte când ei făceau exercițiile simulările respective.

În niciun caz domnul Burlan n-a spus sau nu cred că va spune vreodată…

Știți, eu am fost la mare adunare populară de nu știu unde, interpretându-l pe Ceaușescu sau stăteam între câinii ăia doi, pentru că în ultima perioadă ei apăreau și când mergeau în vizite în județe, în mașina oficială cu cei doi câini. când îi vedea, ți se strângea sufletul, ceea ce nu se vedea la televizor, cum adică marele conducător comunist care umblă cu câinii după el și oamenii muncii care îl salută pe marginea drumului și exprimă stima noastră și mândria, Ceaușescu, România”, a povestit Lavinia Betea.

