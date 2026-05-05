Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, prima apariție la un format de podcast: „ Sunt ultima persoană care a stat de vorbă cu el”

Matei, nepotul regretatului Mircea Lucescu, a fost invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene. El a povestit, printre altele, că a fost ultima persoană care a vorbit cu el. Matei spune că, deși au fost momente dificile, s-a bucurat că au reușit să petreacă ultima săptămână alături de Mircea Lucescu.

„-Iată că a venit momentul în care România întreagă și-a luat la revedere de la bunicul tău. Tu ai fost ultima persoană care a discutat cu el?

-Așa este. Sunt ultima persoană care a stat de vorbă cu el, nu numai din familie. Au fost momente dificile, nu e o zonă în care aș vrea prea mult să să intru, dar într-adevăr, m-am bucurat că am avut ocazia să petrecem această săptămână împreună.

Cei de la echipa Națională au reușit să îl resusciteze și ne-au dăruit această săptămână alături de el în care am apucat să să vorbim, să ne povestim, să ne spunem lucruri care cred că dacă s-ar fi întâmplat oriunde altundeva n-am n-am fi avut ocazia, și chiar am vrut, adică le-am și transmis mulțumiri și, personal, și faptul că am avut această săptămână împreună a însemnat foarte mult pentru pentru noi toți”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și Matei.

