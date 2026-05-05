Dacian Cioloș, la întâlnirea lui Nicușor Dan cu Prințul Albert de Monaco. Ce au discutat cei trei

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu Prințul Albert de Monaco în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat relațiile bilaterale bune dintre cele două țări.

La întâlnirea celor doi a luat parte și Dacian Cioloș, consilier prezidențial.

„Parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm”

„Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur. Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună și de acum înainte”, a postat un mesaj pe Facebook Nicușor Dan.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Dacian Cioloș a scris următoarele:

„Ieri am avut onoarea de a-l însoți pe președintele Nicușor Dan în cadrul unui interviu acordat Excelenței Sale Prințul Albert al II-lea de Monaco, în marja Summit-ului Comunității Politice Europene de la Erevan. Am avut ocazia să facem schimb de viziunea pe care o propun pentru consolidarea Francophoniei: guvernare mai eficientă, consolidare financiară și proiecte care abordează în mod specific nevoile reale ale cetățenilor statelor membre”.

Președintele României a mers în Armenia la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene, desfășurate la Erevan.

