Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”

Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”

Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”

Într-o seară ce promite să oprească timpul în loc, comunitatea „Altceva cu Adrian Artene” se pregătește pentru o întâlnire tulburătoare. Invitatul episodului care se va difuza luni, 4 mai (ora 19:00, pe Youtube) este Matei Lucescu, nepotul regretatului Mircea Lucescu.

Matei poartă pe umeri nu doar un nume uriaș, ci și povara ultimelor cuvinte rostite de bunicul său. Este prima apariție a lui Matei într-un format de podcast, o spovedanie despre omul din spatele mitului și despre dorințe rămase nerostite.

Dialogul dintre Adrian Artene și Matei Lucescu nu este doar un interviu, ci o călătorie prin arhivele sentimentale ale unei familii care a respirat și încă mai respiră… fotbal. Invitatul ”Altceva” rememorează cu o emoție vibrantă cum bunicul său, plecat dintr-o familie marcată de lipsuri materiale crunte, a reușit să clădească o legendă. Deși „Il Luce” și-a dorit cu ardoare să-și vadă nepotul continuându-i pașii pe gazon, destinul a avut alte planuri, Matei mărturisind cu o sinceritate dezarmantă: „Cu mine n-a reușit”.

Discuția atinge corzi sensibile atunci când vine vorba de plecarea marelui Lucescu. Paradoxal, moartea bunicului, deși o rană deschisă, a acționat ca un magnet invizibil, apropiind familia mai mult ca niciodată. Nepotul lui ”Il Luce” povestește despre scenele copleșitoare de la priveghi, imagini pe care mintea umană cu greu le poate anticipa, unde respectul unei întregi lumi s-a înclinat în fața legendei.

 „Nu renunța niciodată!” – testamentul lui Mircea Lucescu

Podcastul scoate la iveală pasiunile ascunse ale antrenorului și singurul gând care îi domina existența, chiar și atunci când criticile aspre de dinaintea meciului cu Turcia i-au umbrit privirea. Lecția supremă pe care bunicul i-a lăsat-o moștenire lui Matei, și prin el nouă tuturor, este una scurtă, dar tăioasă ca un verdict: „Nu renunța niciodată!”

Cine va mai purta numele Lucescu pe terenul de fotbal? Există oare o ultimă dorință care a rămas suspendată între cer și pământ? Răspunsurile se regăsesc în acest dialog-document.

Vă invit luni seară să aprindem o lumânare a neuitării. Întâlnirea cu Matei Lucescu nu este un simplu podcast. Este o liturghie a amintirilor. Vom asculta ecoul ultimelor cuvinte ale marelui Mircea Lucescu și vom încerca să înțelegem ce rămâne în urmă atunci când o legendă pleacă să antreneze îngerii. Nu ratați această premieră, care, înainte de toate, este o lecție despre iubire, familie și demnitate”, subliniază jurnalistul Adrian Artene despre episodul ”Altceva”, care se va difuza, pe YouTube, luni, 4 mai 2026, începând de la ora 19.00.

Recomandarea video

Mediafax
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum să te împaci cu rudele și prietenii care insistă cu discuții politice. Ce faci când nu vrei conflict
FLASH NEWS Orădenii au ieșit în stradă să-l susțină pe premier: „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”
19:47
Orădenii au ieșit în stradă să-l susțină pe premier: „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”
TRAGEDIE Un copil de 4 ani a murit înecat, într-un lac din județul Vrancea. Cum s-a întâmplat tragedia
19:09
Un copil de 4 ani a murit înecat, într-un lac din județul Vrancea. Cum s-a întâmplat tragedia
ECONOMIE Avertisment de la FMI pentru guvernele UE privind criza carburanților: „Nu iau în considerare lecțiile din 2022”
19:07
Avertisment de la FMI pentru guvernele UE privind criza carburanților: „Nu iau în considerare lecțiile din 2022”
ULTIMA ORĂ Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
18:56
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
MILITAR Primarul din Ramstein, unde sunt găzduite Forţele Aeriene Americane în Europa, avertizează asupra consecinţelor retragerii trupelor SUA din Germania
18:33
Primarul din Ramstein, unde sunt găzduite Forţele Aeriene Americane în Europa, avertizează asupra consecinţelor retragerii trupelor SUA din Germania
Manifestație de susținere a Guvernului Bolojan, în Piața Victoriei. Oamenii scandează: “Nu vă fie frică, moțiunea pică”. Câte persoane s-au strâns
18:23
Manifestație de susținere a Guvernului Bolojan, în Piața Victoriei. Oamenii scandează: “Nu vă fie frică, moțiunea pică”. Câte persoane s-au strâns

Cele mai noi

Trimite acest link pe