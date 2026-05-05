Oana Gheorghiu: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are determinarea de a pune interesul public deasupra jocurilor politice

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un mesaj de susținere, marți, 5 mai 2026, pentru Ilie Bolojan. Astăzi se votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost inițiată de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României.

Astăzi, vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. Vicepremierul menționează că marți, 5 mai 2026, „se dă o luptă între privilegii și viitorul unei Românii corecte".

Mesajul transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu

„Reforma e un efort asumat zi de zi. Astăzi se dă o luptă între privilegii și viitorul unei Românii corecte.

Ilie Bolojan a adus la masa Guvernului rigoare, eficiență și curajul de a lua decizii dificile.

Am început eliminarea sinecurilor și a risipei din companiile publice. Acestea nu mai trebuie să fie pușculițe politice, ci entități performante, conduse de profesioniști, care să aducă valoare statului, nu pierderi plătite de cetățeni.

Mandatul nostru este clar: să desființăm privilegiile nejustificate și să construim un stat în care meritul primează, iar resursele sunt alocate acolo unde este nevoie cu adevărat — în spitale, școli și infrastructură.

Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are determinarea de a pune interesul public deasupra jocurilor politice și de a merge până la capăt cu modernizarea României.

Mergem înainte. Fără pași înapoi. #AprindemLumina”, este mesajul notat de Oana Gheorghiu pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

Sursă foto: Mediafax Foto