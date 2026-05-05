Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, rememorează cele mai de preț amintiri cu el: „Mă bucur că am reușit să am aceste momente alături de el”

Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, a rememorat, la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene, momentele petrecute alături de bunicul său. El a povestit despre meciurile pe care le vedeau împreună și care îi făceau foarte fericiți.

„-Aș duce discuția ușor într-o zonă luminoasă, amintirile cu bunicul tău. Dacă ai avea un clopot de sticlă și ar trebui să închizi acolo un minut sub clopotul acela de sticlă, un minut din tot ce ați trăit voi, care ar fi minutul acela? Minutul de aur al vieții voastre?

-Dificil. Un minut dintr-o viață. Să alegi un minut e foarte greu. Dar sunt atât de multe amintiri frumoase încât n-aș putea să aleg unul singur. Cred că, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă perioadă a fost perioada după ce a plecat din Ucraina și a avut un an liber aproape un an, 10 luni a fost liber.

N-a mai avut nicio obligație fotbalistică și am avut ocazia să mergem împreună. Mergeam în fiecare weekend la meciurile lui Dinamo și a și ale Rapidului. Mergeam weekend de weekend. Dacă aveau meciuri acasă, mergeam vineri la Rapid, sâmbătă mergeam la Dinamo.

Sigur, am fost și în deplasare, până la Iași să vedem un meci în care juca Rapid, deci, cumva, am avut ocazii în acele 10 luni să petrec timp cu el, făcând ceea ce-i place lui, unde se simte confortabil, în lumea fotbalul, chiar dacă nu era pe teren, era acolo în în mediul lui și și am avut această ocazie, și mă bucur, mă bucur că am am reușit să am aceste momente alături de el”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și Matei, nepotul lui Mircea Lucescu.