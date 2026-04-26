Alina Feder recomandă exerciții de vindecare spirituală și fizică. Nu sunt două abordări incompatibile sau paralele, sunt una. În rezumat. Alina Feder crede că Cineva pune lucrurile în echilibru.

În condițiile în care noi intrăm în starea Theta, din momentul acela, lipsiți de tensiunea din corpul nostru, lipsiți de toate sursele externe care ne tulbură, în momentul acela trebuie să cerem vindecarea pe anumite zone, să începem să dezmembrăm afecțiunile noastre, sursa afecțiunilor noastre, afirmă Alina.

Conectați cu divinitatea

În momentul acela suntem deja conectați cu divinitatea, cu Dumnezeu. Cu forța creatoare, cu energia tot ceea ce este, cu iubirea necondiționată

Și în acel moment ne setăm intenția vindecării cu claritate adică

vreau să am claritate la vedere,

vreau să îmi vindec durerea de gât,

vreau să-mi vinde hernia de disc etc

Vindecarea divină

Vreau punctual și cu claritate ne setăm intenția să ne deschidem spre vindecarea divină, spre vindecarea energetică, spre vindecarea cu iubire și apoi după ce ne setăm o intenție clară de vindecare. Ne imaginăm pentru început ca cea energie infinită în care am ajuns cu sfera noastră de energie intră în corpul fizic, în acele zone care au nevoie de din vindecare. Dacă e vorba de o vindecare pe corp fizic și ne dăm voie să simțim cu toată ființa noastră procesul de vindecare, păstrăm atenția doar pe lumina și iubirea divină care curge în corp în acele zone și ținem atenția până când simțim că durerea a dispărut.

Vindecare de fapt înseamnă armonizare cu iubirea necondiționată.

Recomandarea autorului: Alina Feder, la podcastul Altceva cu Adrian Artene. ”Orice soluție vine de la Dumnezeu”