Noi detalii șocante în dosarul incendiului devastator din Los Angeles. Furia exprimată de principalul suspect: „Să eliminăm toți miliardarii”

Mihai Tănase
Jonathan Rinderknecht - Foto: Facebook
Noi detalii explozive apar în dosarul incendiului devastator din Los Angeles. Procurorii susțin că principalul suspect, Jonathan Rinderknecht, nutrea resentimente puternice față de bogați și ar fi fost motivat de furie socială și personală.

Ancheta privind unul dintre cele mai distrugătoare incendii care au lovit Los Angeles în ianuarie 2025 capătă o dimensiune tulburătoare, după ce procurorii federali au prezentat în instanță detalii care conturează profilul unui suspect marcat de radicalizare, resentiment social și o furie profundă față de lumea din jur, scrie Le Figaro.

Jonathan Rinderknecht, acuzat că a declanșat intenționat incendiul cunoscut drept Palisades Fire, ar fi fost obsedat de ideea unei confruntări cu elitele financiare și ar fi căutat online mesaje extremiste îndreptate împotriva miliardarilor.

Cu două săptămâni înainte de producerea tragediei, istoricul său de căutări pe internet includea expresia: „să eliminăm toți miliardarii”, potrivit procurorilor federali.

Dosarul arată că suspectul ar fi căutat și sloganul „eliberați-l pe Luigi Mangione”, referire la Luigi Mangione, americanul acuzat că a ucis șeful UnitedHealthcare, caz care a stârnit controverse majore în Statele Unite și reacții intense pe rețelele sociale.

Principalul suspect, descris ca „furios pe lume”, instabil și agresiv

Potrivit mărturiilor adunate de anchetatori, mai mulți pasageri transportați de Jonathan Rinderknecht în perioada în care lucra pentru Uber l-au descris ca pe un om profund tulburat, agresiv verbal și dominat de o furie constantă.

„Mulți pasageri l-au descris pe inculpat ca fiind furios, intens, conducând haotic și rostind tirade în care spunea că era «furios pe lume»”, susțin procurorii federali în documentele depuse la dosar.

Anchetatorii spun că suspectul făcea frecvent referiri la capitalism și la ideea că sistemul economic modern „nu îi face dreptate”, iar în timpul unui interogatoriu ar fi sugerat că un piroman ar putea fi motivat de resentimente față de bogați.

„Noi suntem practic sclavi ai acestora”, ar fi spus Jonathan Rinderknecht, potrivit procurorilor federali.

Posibile motive ale atacului

Documentele judiciare indică și un posibil catalizator personal: suspectul ar fi fost afectat puternic după ce fusese respins de o fostă colegă de muncă, cu care avusese o relație scurtă, episod care i-ar fi amplificat starea de frustrare și izolare.

Arestat în Florida în octombrie, Jonathan Rinderknecht este fost rezident al cartierului de lux Pacific Palisades și a crescut în Franța.

Procurorii îl acuză că a provocat un incendiu în noaptea de Revelion din 2025 în munții care domină Pacific Palisades. Focul, considerat inițial stins de pompieri, ar fi reizbucnit pe 7 ianuarie și s-a transformat într-un infern care a devastat cartierul exclusivist și o parte din Malibu.

În total, incendiile din Los Angeles au făcut 31 de victime, dintre care 12 în incendiul Palisades, unul dintre cele mai grave dezastre urbane recente din California.

Jonathan Rinderknecht a pledat nevinovat, iar procesul său este programat să înceapă pe 8 iunie.

