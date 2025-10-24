Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului "Altceva cu Adrian Artene"

24 oct. 2025, 14:21, Altceva Podcast
Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului "Altceva cu Adrian Artene"

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, publicul este invitat la o ediție specială dedicată Casei Regale a României. Invitatul lui Adrian Artene este Adrian Buga, doctor în istoria artei, expert al Ministerului Culturii și consultant al Familiei Regale, un om care a avut privilegiul de a cunoaște îndeaproape secretele, valorile și simbolurile regalității române.

📅 Nu întâmplător, această ediție are loc chiar pe 25 octombrie, ziua în care, în anul 1921, se năștea Regele Mihai I al României — ultimul monarh al țării și o figură emblematică a istoriei naționale.

În dialogul său cu Adrian Artene, Adrian Buga va dezvălui povești mai puțin cunoscute despre Regele Carol I al României, precum și despre succesorii acestuia: ”Ferdinand Întregitorul”, Carol al II-lea și Regele Mihai I.

Secretele Casei Regale vor fi rostite unul câte unu. De asemenea, poveștile interzise de dragoste vor ieși la suprafață, precum și adevărul despre Regina Maria.

Discuția va corecta manualele de istorie mistificate de comuniști și va scoate la lumină legăturile dintre membrii Casei Regale și înalte personalități ale culturii române: Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Grigorescu sau Theodor Aman.

Ediția de sâmbătă a podcastului ”Altceva” oferă o perspectivă inedită asupra monarhiei române, îmbinând istoria cu emoția și demnitatea regală cu sensibilitatea umană.

„Este un episod despre memorie și adevăr, despre oameni care au schimbat cursul istoriei prin discreție și devotament. Adrian Buga ne ajută să înțelegem nu doar trecutul, ci și moștenirea spirituală pe care Casa Regală a lăsat-o României”, spune realizatorul Adrian Artene.

🔹 Nu rata o conversație plină de revelații și reflecții despre regalitate, demnitate și identitate națională.
🔸 „Altceva cu Adrian Artene” – sâmbătă, 25 octombrie, ora 19:00
🔹 Exclusiv pe canalul de YouTube 👉 Altceva cu Adrian Artene

