Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”

Sâmbătă, 8 noiembrie, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene a adus în prim-plan o temă profundă: vindecarea sufletului prin credință. Invitată a fost Titiana Popa, cea care a vorbit despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta.

Titiana Popa a vorbit inclusiv despre harul ei de a picta icoane din biserici.

„Am avut persoane care s-au botezat după ce au păşit în biserica Sf. Maria din Dallas. Proiect al meu care a durat 7 ani de zile, e o biserică mare, pe care am pictat-o integral. Americani care s-au botezat, sfinţii de acolo te îmbrăţişează cu căldură lor.

E pictură în ulei, am tratat special peretele, de jur împrejur tot sfântul radiază de lumină, nu este doar aura.

Sfintele moaşte e o bucăţică din degetul de la picior, omul pune mâna acolo şi se vindecă, părticele ale acelui sfânt.

Sunt foarte multe simboluri acolo. Iisus Hristos are în spate o aură, sub forma luminii de curcubeu, dar acea aură , care este desenată fizic lângă el, se propagă în vesimentele albe ale îngerilor care savarseu sfânta liturghie cu Domnul şi Stăpânul vieţii noastre, tocmai pentru a arăta că puterea lui Hristos ne penetrează, e nelimitată.

Îmi dă atâta putere, uitându-mă în spate nu îmi vine să cred că am fost părtaşă la aşa lucrare a lui Dumnezeu, în bisericile pictate în California, Venezuela, Dallas, Texas și aici în ţară, icoane care au ajuns în toată lumea. Este o mare bucurie când mă uit în spate, ştiu că a rămas ceva”, a declarat Titiana Popa, la podcast-ul Altceva cu Adrian Artene.

