Există diete sau nu pentru imunitate? Ce spune medicul Adrian Marinescu

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Medicul a lămurit dacă există sau nu diete pentru imunitate.

„Dacă auzim pe cineva care, în mod dovedit ne spune cum să ne creștem imunitatea apăsând pe buton, vreau să vină că și pe mine mă interesează. Eu nu știu să existe o metodă „peste noapte” reală, și atunci spun în felul următor, precum piesele unui puzzle, imunitatea noastră se construiește din ceea ce facem, sigur că e important ce mâncăm, cât de bio sunt produsele bio? Pentru mine contează mai mult să fie alimente sănătoase, pentru că dacă mănânc fast-food, să lămurim următorul aspect, nu spune nimeni că nu poți să guști o dată la nu știu cât timp, nu zice nimeni acest lucru, dar oamenii care sunt supraponderali sau obezi și nu ajung, vor fi cu un sistem imunitar problematic”, a spus medicul.

„Kilogramele fac mai mult decât anii”

Medicul a explicat că există riscuri mult mai mari pentru o persoană care este supraponderală sau obeză. Iar în pandemie cele mai multe decese au fost la pacienți care prezentau astfel de probleme.

„În terapiile intensive, din timpul epidemiilor, din pandemie. Cei mai mulți nu sunt așa cum ne așteptam, oamenii extrem de avansați în vârstă, nu. Erau persoanele cu kilograme, deci kilogramele fac mai mult decât anii, sigur că și anii la un moment dat mai strică, dar kilogramele sunt extrem de importante, ești supraponderal, ai probleme în spate. E greu de crezut că un om obez care a ajuns pe zeci de ani nu are probleme cardiace, nu are probleme pulmonare, sigur că le are, și atunci va face o formă severă, chiar dacă, ne aducem aminte când erau raportările din pandemie și spuneau: Deces la o persoană sănătoasă, aparent sănătoasă, aș fi pus câți erau supraponderali sau obezi. Orice persoană cu kilograme ascundea o afecțiune cu siguranță”, a mai spus Adrian Marinescu.

