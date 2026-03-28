ATITUDINI. Dian Popescu, critică dură la adresa ministrului Energiei: “Sunt niște prostii pe care le spun habarniștii ăștia de alde Ivan!”

Prețul carburanților la pompă și ultimele măsuri luate cu întârziere de Guvern cu privire la piața țițeiului, importuri și exporturi în contextul războiului din Orientul Mijlociu au fost subiecte disecate la emisiune ATITUDINI. Întrebat de Adina Anghelescu de ce în spațiul public creșterea prețurilor la pompă în România este legată de multe ori de blocajul din Strâmtoarea Ormuz, expertul în energie, Dian Popescu a clarificat lucrurile, criticându-l pe ministrul Energiei Bogdan Ivan și atenționând că, din 1990 încoace, în România s-au închis șase rafinării din cele zece închise în toată Europa.

“Ca să știe lumea, în Europa, din zece rafinării, din 1990, câte s-au închis până acum, șase s-au închis în România! Și-acum să mă întorc la strâmtoarea Ormuz și la petrolul din Goldul Persic, din Orientul Mijlociu. România are pe teritoriu Petromidia, care sunt kazacii, care importă și aduc petrol pentru rafinăria din Ploiești-Vega și Petromidia din portul Constanța, aduc petrol prin portul Novorossiysk prin conducta care pleacă din Kazahstan, trece Caspica și aterizează în Marea Neagră. N-are nicio legătură, nu ia un gram prin Strâmtoarea Ormuz. Iar un mare distribuitor, SOCAR-ul, care este al statului Azerbaidjan, se alimentează din cea mai mare rafinărie pe care o au ei pe teritoriul Turciei și alimentează stațiile de benzină și motorină pe care le vedeți pe teritoriul României. (…)

Rafonăria Lukoil primește licență câte-o lună, câte-o lună. Oameni nu pot să înceapă funcționarea, oameni au cerut ..treceti în administrarea Ministerului Energiei, treceți cumva, dar dați-ne șase luni ca să punem să importăm noi petrol. Prima dată ministrul Energiei a venit și a spus…nu voi mai permite nici măcar o oră să funcționeze rafinăria Lukoil pentru că se termină licența. Bineînțeles că sunt niște prostii pe care le spun habarniștii ăștia de alde Ivan (n.r.-ministrul Energiei). A terminat SNSPA-ul și conduce Ministerul Energiei, asta e! Cam tinerel, trei ministere, e bun la trei ministere…eu sunt independent și-mi permit să spun habarniști! … Dar mă întorc. Lukoil e pe teritoriul României, are rafinărie aicea și are stații de distribuție pe care le vede toată lumea. Să nu vă faceți griji, ei își împrumută benzina de la unii la alții. OMV-ul. OMV rafinează la Petrobrazi petrolul intern al României. Noi ca proștii ne-am dat toate resursele. Nu le-am vândut, le-am dat pe gratis. Nici ei nu importă din Ormuz benzină și motorină. Și mai e, în Ardeal, Mol-ul. Care se descurcă, ia din Ungaria. Aștia sunt distribuitorii. Astea sunt benzinăriile. Care din ei ia petrol din Arabia Saudită? Că nu-mi spui mie Kazahstanul, un mare producător de petrol al lumii că ia petrol din Arabia Saudită, nu-mi spui mie SOCAR-ul din Ajerbaidjan, că ia petrol din strâmtoarea Ormuz…Hai să fim serioși! Asta da, e prostie! Noi nu avem legătură cu strâmtoarea Ormuz!”

