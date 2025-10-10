Cătălin-Cedric Ghigea, invitatul episodului #83 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor

ProMotor anunță lansarea episodului #83 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Cătălin-Cedric Ghigea, cunoscut comentator de Formula 1 și pasionat colecționar și restaurator de automobile. Episodul va fi disponibil luni, 13 octombrie, de la ora 12:00, pe canalul oficial YouTube ProMotor România.

Cătălin-Cedric Ghigea aduce în acest podcast o combinație rară: experiență directă din lumea competițiilor auto și perspectiva analitică a unui comentator de top. Din 2024, el este una dintre vocile care comentează calificările și cursele de Formula 1, ducând spectatorii mai aproape de mecanismele, strategiile și emoțiile Marelui Circ.

În conversația cu echipa Luci Popa, Ghigea va discuta subiecte precum evoluția sezonului F1, provocările moderne ale echipelor și piloților, importanța strategică a antrenamentelor și rolul inovației tehnice în motorsport.

„Podcast cu Prioritate” reprezintă pentru ProMotor o platformă de dialog între experți auto, vloggeri și fani ai industriei auto, într-o manieră directă și accesibilă.

Episodul #83 al seriei „Podcast cu Prioritate” este realizat cu sprijinul Bilbor, apa minerală naturală din inima munților Călimani, și Sanador, unul dintre cele mai moderne spitale private din România, parteneri tradiționali ai proiectului.

ProMotor invită publicul pasionat de automobilism – profesioniști, entuziaști, fani F1 – să urmărească episodul #83 și să se implice în discuție prin comentarii, întrebări și share-uri.