Ce se întâmplă la Azomureș? Florin Barbu: „Rog compania să redeschidă. Am avut o discuție pentru preluarea de către Romgaz a combinatului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a vorbit despre situația de la Azomureș și cum poate fi salvată compania. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Barbu: ,,Pentru norma tehnică de a da pe hectar, Azomureș poate produce 60%. Vrem să meargă fermierii la Azomureș să-și cumpere acel îngrășământ și noi să plătim acea subvenție către Azomureș. Știți ce înseamnă un preț corect la 60% producție pentru îngrășământul din România? Echilibrarea! Îngrășământul care vine din import nu mai poate veni cu un preț exorbitant, pentru că ai în piața ta și poți să stabilizezi negocierea pe parte de îngrășământ.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Barbu a vorbit despre situația de la Azomureș și cum poate fi salvată compania. Acesta a început prin a spune că roagă Azomureș să redeschidă. Ministrul susține că a avut o discuție cu Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre cum combinatul poate fi preluat de Romgaz. Barbu susține că Romgaz ar trebui să cumpere activele companiei. Ministrul mai spune și că Azomureș este capabil să asigure 60% normă de producție tehnică pe hectar. Ministrul dă exemple și de alte companii de stat care ar putea urma exemplul.