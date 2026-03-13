Ce se întâmplă la Azomureș? Florin Barbu: „Rog compania să redeschidă. Am avut o discuție pentru preluarea de către Romgaz a combinatului”

Andrei Rosz
13 mart. 2026, 19:00, Emisiuni
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a vorbit despre situația de la Azomureș și cum poate fi salvată compania. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Barbu: ,,Pentru norma tehnică de a da pe hectar, Azomureș poate produce 60%. Vrem să meargă fermierii la Azomureș să-și cumpere acel îngrășământ și noi să plătim acea subvenție către Azomureș. Știți ce înseamnă un preț corect la 60% producție pentru îngrășământul din România? Echilibrarea! Îngrășământul care vine din import nu mai poate veni cu un preț exorbitant, pentru că ai în piața ta și poți să stabilizezi negocierea pe parte de îngrășământ.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Barbu a vorbit despre situația de la Azomureș și cum poate fi salvată compania.  Acesta a început prin a spune că roagă Azomureș să redeschidă. Ministrul susține că a avut o discuție cu Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre cum combinatul poate fi preluat de Romgaz. Barbu susține că Romgaz ar trebui să cumpere activele companiei. Ministrul mai spune și că Azomureș este capabil să asigure 60% normă de producție tehnică pe hectar. Ministrul dă exemple și de alte companii de stat care ar putea urma exemplul.

„Eu rog Azomureș să redeschidă, le trag un semnal de alarmă. Pentru că știu ceea ce se întâmplă. E perioada în care fermierii își cumpără îngrășăminte. Întotdeauna, orice companie vrea gaz mai ieftin. Eu am avut o discuție încă de la început pentru preluarea de către Romgaz a combinatului de la Azomureș. Dar am avut o discuție și cu Bogdan Ivan, Ministrul Energiei și l-am rugat foarte mult… Discuțiile pe care le-am avut au fost să cumpere activele. Pentru că degeaba cumpărăm societatea Azomureș. Că dacă cumpărăm societatea Azomureș și dăm gaz de la Romgaz, trebuie iar să mergem pe schemă de ajutor de stat și să notificăm până la Comisia Europeană. Cel mai bine este să ai materia primă, introduci în activele tale din Romgaz, în speță combinatul, și produci un îngrășământ la un preț corect pentru fermieri. Dar știți ce se întâmplă în cazul în care reușim să luăm activele Azomureș, să producem îngrășăminte? Pentru norma tehnică de a da pe hectar, Azomureș poate produce 60%. Dar știți ce înseamnă 60% la un preț corect dat de către Azomureș? Pentru că în mecanismul pe care îl voi face și pe care l-a înțeles și domnul Ivan, împreună vrem să eliminăm partea administrativă astfel încât să eliberăm anumite adeverințe, să meargă fermierii la Azomureș să-și cumpere acel îngrășământ și noi să plătim acea subvenție către Azomureș. Știți ce înseamnă un preț corect la 60% producție pentru îngrășământul din România? Echilibrarea! Îngrășământul care vine din import nu mai poate veni cu un preț exorbitant, pentru că ai în piața ta și poți să stabilizezi negocierea pe parte de îngrășământ. Un lucru foarte important. Adică sunt multe lucruri și multe companii care pot fi preluate de către companii de stat pentru a integra, cum vorbim de Romgaz, partea de gaz în producerea de îngrășăminte. Cum putea să ia și Hidroelectrica, care face curent, să ia combinatul de la Galați, de exemplu. Eu nu-l vindeam, eu luam activele statului și băgam și produceam fier beton pentru români.”, a explicat Ministrul Agriculturii.

