Cum a fost furat steagul FCSB și de ce cazul a fost încadrat la tâlhărie calificată. Explicațiile comisarului-șef Narcis Vochin

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitatul Narcis Vochin, șef al Biroului din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, a explicat modul în care a avut loc un incident din zona galeriilor de fotbal. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Narcis Vochin a detaliat cum un suporter al CSA a reușit să pătrundă într-un grup rival și cum s-a ajuns la un episod violent în urma căruia a fost sustras steagul FCSB.
Suporterul a ajuns în apropierea unui grup cunoscut din galerie. Potrivit lui Vochin, procesul a fost unul treptat, bazat pe prezență constantă la meciuri.
Comisarul-șef a explicat că persoana respectivă nu era cunoscută anterior, însă, prin participare repetată în peluză, a devenit familiară celorlalți suporteri de la FCSB. În astfel de situații, spune el, pot exista și interacțiuni sociale care contribuie la integrarea într-un grup.
„Efectiv a participat la meciurile echipei în peluză, în repetate rânduri. Prin repetabilitate putem spune că a fost observat.”, afirmă acesta.
Incidentul a escaladat în momentul în care steagul a fost luat prin violență. Vochin a precizat că victima a fost agresată și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
„Prin violență. A fost lovit. A necesitat câteva zile de îngrijiri medicale conform raportului medico-legal emis de INML.”, spune acesta.
După incident, steagul nu a fost expus imediat, ci depozitat într-un loc sigur, conform practicilor din acest mediu.
„Nu l-au dat. A fost depozitat într-un loc sigur.”, afirmă comisarul-șef.
Acesta a subliniat că, în mediul galeriilor, pierderea unui astfel de simbol este considerată extrem de gravă, însă nu au existat acțiuni de revanșă organizate. Cazul a fost preluat de autorități prin autosesizare.
„În mediul lor, o astfel de faptă e foarte gravă, pierderea unui astfel de însemn. Nu au fost acțiuni de revanșă. A fost o sesizare din oficiu pe care noi am făcut-o. L-am încadrat la tâlhărie calificată.”, susține Narcis Vochin.