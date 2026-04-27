Cum a fost furat steagul FCSB și de ce cazul a fost încadrat la tâlhărie calificată. Explicațiile comisarului-șef Narcis Vochin

Alexandra Anton Marinescu
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitatul Narcis Vochin, șef al Biroului din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, a explicat modul în care a avut loc un incident din zona galeriilor de fotbal. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Narcis Vochin a detaliat cum un suporter al CSA a reușit să pătrundă într-un grup rival și cum s-a ajuns la un episod violent în urma căruia a fost sustras steagul FCSB.

Suporterul a ajuns în apropierea unui grup cunoscut din galerie. Potrivit lui Vochin, procesul a fost unul treptat, bazat pe prezență constantă la meciuri.

Narcis Vochin: „Efectiv a participat la meciurile echipei în peluză”

Comisarul-șef a explicat că persoana respectivă nu era cunoscută anterior, însă, prin participare repetată în peluză, a devenit familiară celorlalți suporteri de la FCSB. În astfel de situații, spune el, pot exista și interacțiuni sociale care contribuie la integrarea într-un grup.

„Efectiv a participat la meciurile echipei în peluză, în repetate rânduri. Prin repetabilitate putem spune că a fost observat.”, afirmă acesta.

Incidentul a escaladat în momentul în care steagul a fost luat prin violență. Vochin a precizat că victima a fost agresată și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Prin violență. A fost lovit. A necesitat câteva zile de îngrijiri medicale conform raportului medico-legal emis de INML.”, spune acesta.

După incident, steagul nu a fost expus imediat, ci depozitat într-un loc sigur, conform practicilor din acest mediu.

„Nu l-au dat. A fost depozitat într-un loc sigur.”, afirmă comisarul-șef.

Acesta a subliniat că, în mediul galeriilor, pierderea unui astfel de simbol este considerată extrem de gravă, însă nu au existat acțiuni de revanșă organizate. Cazul a fost preluat de autorități prin autosesizare.

„În mediul lor, o astfel de faptă e foarte gravă, pierderea unui astfel de însemn. Nu au fost acțiuni de revanșă. A fost o sesizare din oficiu pe care noi am făcut-o. L-am încadrat la tâlhărie calificată.”, susține Narcis Vochin.

