Dan Dungaciu avertizează: România a ratat strategia comună cu Turcia și Bulgaria la Marea Neagră

„Marea Neagră a devenit o zonă de război și nici nu mai știi cine trece pe acolo. Se bombardează tot ce se prinde, pornind de la premisa că unele nave transportă mărfuri rusești, iar altele duc mărfuri sau arme către Ucraina. Nu trebuie să ne facem iluzii: se pornește de la ideea că navele transportă lucruri care îi ajută fie pe ruși, fie pe ucraineni, iar tot ce se prinde este atacat. Aceasta este situația din Marea Neagră în acest moment afirmă Dungaciu.”