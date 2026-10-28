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Dan Dungaciu critică “pro-occidentalismul” politicienilor români: „Liderii noștri sunt cu America, dar cu America lui Biden, nu cea a lui Trump”

Dan Dungaciu critică “pro-occidentalismul” politicienilor români: „Liderii noștri sunt cu America, dar cu America lui Biden, nu cea a lui Trump”
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Dan Dungaciu susține că liderii români se raportează la o viziune asupra politicii externe americane care nu mai corespunde direcției actualei administrații de la Washington. El compară politicile lui Joe Biden și Donald Trump. Sociologul subliniază că atitudinea statelor față de războiul din Ucraina este influențată de interesele pe care acestea le urmăresc în viitoarea ordine internațională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„America încearcă să rezolve războiul cu Rusia”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu susține că Nicușor Dan se raportează la o viziune asupra politicii externe americane care nu mai corespunde realității de la Washington. El consideră că viziunea acestuia reflectă mai degrabă politica administrației Biden decât pe cea a lui Trump. Analistul afirmă că administrația Trump încearcă să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Acesta menționează că poziționarea față de războiul din Ucraina reflectă interesele statelor în viitoarea ordine internațională.

„Toate articolele pe care le scrie Nicușor Dan în presa site-urile din Statele Unite se bazează pe o America care nu mai există. Aia e lui Biden. Și o America care are opțiunile pe care le ar fi mai degrabă Biden. Adică de continuare războiul cu Rusia. Că ne place sau nu ne place, America încearcă să rezolve războiul cu Rusia. Trebuie să înțelegem, războiul înseamnă despre Ucraina. Fiecare să uită la Ucraina și poziția lui față de Ucraina în legătură cu Ucraina, ci cu poziționarea pe care vrea să o obțină după ce acest război se va fi încheiat, în viitoarea ordine…”, a declarat sociologul.

Statele Unite și Rusia au discutat, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, despre reluarea cooperării economice și energetice. Potrivit Financial Times, propunerile includ revenirea companiilor petroliere americane pe piața rusă și încheierea unor acorduri de miliarde de dolari. Aceste inițiative ar face parte din eforturile administrației Trump de a determina Moscova să pună capăt conflictului.

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