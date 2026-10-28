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A 30-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii i-au rămas alături în ploaie și frig, după decizia de prelungire a încarcerării. Mulțimea scandează: „Eliberați-l!”

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Pentru a 30-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

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În ciuda ploii și a frigului, sute de persoane s-au adunat și astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir: „Eliberați-l”.

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Foto: Mihai Pop

Foto: Mihai Pop

Foto: Mihai Pop

Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Astăzi, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.

„CAB in dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o noua verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea masuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Călin Georgescu a petrecut deja 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate tot de Curtea de Apel București.

George Simion anunță proteste după ce Curtea de Apel a decis prelungirea arestului preventiv

Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri, 28 octombrie, într-o postare pe pagina sa personală de Facebook, că în zilele următoare „va fi în stradă” alături de susținătorii lui Călin Georgescu.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest?

Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!

În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion în postarea publicată pe Facebook.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Foto/Video: Mihai Pop

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