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Pentru prima dată, Zelenski admite necesitatea unor garanții de securitate pentru Rusia, dar pune condiții: „Mai întâi trebuie să oprim războiul”

Pentru prima dată, Zelenski admite necesitatea unor garanții de securitate pentru Rusia, dar pune condiții: „Mai întâi trebuie să oprim războiul”
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Volodimir Zelenski a recunoscut pentru prima dată de la începutul războiului necesitatea unor garanții de securitate pentru Rusia, fapt ce marchează o schimbare în poziția Kievului, pe măsură ce eforturile diplomatice conduse de SUA prind avânt. Cu toate acestea, încheierea războiului și asigurarea securității Ucrainei rămân în continuare o prioritate.

Președintele ucrainean a precizat că Europa ar putea discuta în cele din urmă cererile Moscovei privind garanțiile de securitate cerute de aceasta, dar a insistat că propriile nevoi de securitate ale Kievului trebuie soluționate primele.

Această schimbare de paradigmă vine după ce, în ultimii patru ani și jumătate, Kievul și aliații săi occidentali au respins cererile Rusiei privind garanțiile de securitate din partea NATO, revizuirea arhitecturii de securitate a Europei și refacerea sferei de influență a Moscovei.

„Mai întâi, trebuie să rezolvăm problema acestui război și abia apoi să căutăm răspunsuri la întrebările pe care le ridică Rusia, pe baza propriilor opinii și așteptări legate de securitate”, le-a spus Zelenski reporterilor la Kiev.

„În opinia mea, garanțiile de securitate pentru Rusia, așa cum le înțelege Rusia, înseamnă schimbarea cadrului de securitate în Europa și în lume”, a menționat Zelenski.

Cu trei luni înainte de a lansa invazia la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022, Putin a cerut concesiuni ample din partea NATO, inclusiv interzicerea extinderii alianței militare, retragerea forțelor și echipamentelor din țările învecinate cu Rusia și limite privind desfășurările militare.

Echipele de negociere din Ucraina, Rusia și SUA urmează să se întâlnească la începutul lunii noiembrie la Abu Dhabi pentru ceea ce președintele ucrainean a descris ca fiind discuții tehnice privind posibile măsuri de dezescaladare a conflictului, inclusiv un armistițiu energetic și maritim dificil de realizat, precum și pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Cu toate acestea, discuțiile privind garanțiile de securitate trebuie să implice Europa, a insistat Zelenski. „Putem discuta aspectele conceptuale cu rușii prin mediere americană. Dar dacă trecem la formatul garanțiilor de securitate și se convine că aceste garanții vor necesita implicarea Europei, atunci Europa trebuie să facă parte din aceste discuții”.

Anterior acestor declarații, președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Støre au avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, prima conversație directă cu liderii europeni din iulie anul trecut. Zelenski a precizat că a vorbit, de asemenea, cu cei doi lideri înainte și după conversația lor cu Putin.

Stubb și Støre au precizat că, în urma discuțiilor cu președintele rus, au avut impresia că Moscova este serioasă în legătură cu discuțiile de pace planificate pentru luna viitoare la Abu Dhabi.

Cu toate acestea, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a ridiculizat marți încercările liderilor nordici „de a se implica în procesul de negocieri” și a declarat că „nu s-a discutat nimic nou” în cadrul convorbirii cu Putin. Războiul, a spus Lavrov, „va continua și, chiar și eu aș spune, este probabil să escaladeze”.

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