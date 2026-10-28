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Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Ciprian Văcaru, secretar de stat PSD, a vorbit despre restanțele financiare pe care susține că le-a lăsat în urmă guvernarea lui Ilie Bolojan. Acesta a afirmat că statul are restanțe de aproximativ 13,2 miliarde de lei: 3,2 miliarde pentru compensarea facturilor la energie și câte aproape 5 miliarde pentru TVA de rambursat și concedii medicale neplătite. La aceste sume se adaugă și alte facturi neachitate. Urmărește întreaga emisiune aici.

Ciprian Văcaru (PSD): Restanțele la compensarea energiei ajung la 3,2 miliarde de lei, față de cele 2 miliarde prezentate

Ciprian Văcaru a cerut ca rectificarea bugetară să reflecte situația reală a finanțelor publice și a acuzat că cifrele prezentate până acum nu includ toate restanțele statului. Acesta a dat exemplul compensațiilor pentru energie, unde suma restantă ar ajunge la 3,2 miliarde de lei, față de cele două miliarde prezentate inițial.

Secretarul de stat PSD a explicat că diferența este de 1,2 miliarde de lei și a insistat că rectificarea trebuie să se bazeze pe date reale, nu pe cifre care prezintă o situație bugetară mai bună decât cea existentă.

„Vrem ca rectificarea să fie una reală, nu cu cifre cosmetizate. Deci de aici plecăm. Nu căutăm scuze, căutăm adevărul, pentru că ați prezentat niște cifre aproape perfecte. Vă pot spune de energie, de exemplu, pentru că azi-dimineață am făcut o interogare a soldului de plată pentru ce mai aveam restanțe la energie, pe compensare, în Ministerul Muncii, și ați prezentat două miliarde.

Vă pot spune că mai avem 500 de milioane, plus încă 2,7 miliarde. Sunt 3,2 miliarde în loc de cele două. Date reale pe compensarea energiei, da?”, a spus Ciprian Văcaru.

„Avem TVA de rambursat, aproape cinci miliarde. Avem concedii medicale neplătite, aproape cinci miliarde de lei”

Ciprian Văcaru și-a continuat analiza cu alte obligații financiare ale statului și a menționat aproape cinci miliarde de lei reprezentând TVA de rambursat și alte aproape cinci miliarde de lei pentru concedii medicale neplătite. Secretarul de stat PSD a amintit și de facturile neachitate, despre care a spus că au fost recunoscute inclusiv de Ilie Bolojan.

Acesta a atras atenția și asupra unor lucrări executate prin programul Anghel Saligny, pentru care constructorii nu au emis facturi până la închiderea platformei, pe 15 septembrie

„Avem TVA de rambursat, aproape cinci miliarde. Avem concedii medicale neplătite, aproape cinci miliarde de lei. Avem facturi neachitate, lucruri pe care și Bolojan le-a declarat, și avem o sumă foarte mare, pentru că PNL vine și spune că noi încercăm să modelăm adevărul. Avem niște facturi nefacturate.

Pentru Anghel Saligny, sunt constructori care au lucrat, dar nu au facturat, iar acea platformă, ca să nu plătească TVA-ul, s-a și închis pe 15 septembrie. Oamenii aceia nici nu mai pot introduce acum facturile, trebuie să aștepte următorul exercițiu financiar”, a mai adăugat Ciprian Văcaru, secretarul de stat PSD.

Ciprian Văcaru a susținut că nu vom ajunge la creșterea taxelor și impozitelor

Ciprian Văcaru a mai explicat că deficitul de 3% invocat de Ilie Bolojan este calculat pe baza plăților efectuate și nu reflectă neapărat toate obligațiile financiare ale statului. Secretarul de stat PSD a comparat situația cu cea a unei persoane care nu își plătește ratele la credit timp de șase luni și ajunge să aibă mai mulți bani disponibili, fără ca datoria să dispară.

Acesta a susținut că scopul rectificării nu este creșterea taxelor și impozitelor, ci stabilirea situației reale a bugetului, avertizând că deficitul ar putea ajunge la 7% la finalul anului.

„Căutăm adevărul. Ceea ce a spus Bolojan, că e un deficit de 3%, este un deficit pe cash. Dau un exemplu simplu: eu, dacă am un credit și timp de șase luni nu am plătit rata la credit, în a șaptea lună am niște bani mai mulți în buzunar, dar asta nu înseamnă că nu am o datorie mai mare. Nu ne va duce la o creștere a taxelor și impozitelor, dar vrem să știm dacă anul ăsta închidem pe real și poate anul acesta avem un deficit de 7%”, a menționat Ciprian Văcaru.

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