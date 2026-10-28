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Dan Dungaciu explică de ce prima vizită a lui Luca Niculescu a fost la Chișinău: „A devenit un fel de ritual al cărui resort nu îl mai știm”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu explică vizita lui Luca Niculescu la Chișinău: „A devenit un fel de ritual al cărui resort nu îl mai știm”
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Dan Dungaciu explică vizita lui Luca Niculescu la Chișinău. Sociologul susține că Maia Sandu a avut de suferit în urma acestei vizite oficiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Maia Sandu a avut proasta inspirație să pună în funcții oameni de la USR”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu spune că vizita lui Luca Niculescu a fost una proastă pentru administrația de la Chișinău. Acesta precizează că Maia Sandu și-a numit în funcții importante „oameni de la USR” care au criticat vizita.

„Adevărul e că nici nu îi mai cheamă nimeni pe nicăieri. Cred că vizita de la Chișinău a fost una dintre cele mai proaste vizite percepute dinspre Chișinău, ca să zic așa, ale Maiei Sandu. Doamna Maia Sandu a avut proasta inspirație să pună în funcții oameni de la USR. Șeful Băncii Naționale, ministrul din Guvernul de la Chișinău, sunt oameni ai USR-ului, au lucrat cu România pe o singură direcție.”, afirmă profesorul. 

„Cei de la Chișinău au rămas oarecum dezamăgiți, că nu s-au făcut promisiuni”

Dungaciu crede că cei de la Chișinău au fost dezamăgiți că guvernul Niculescu nu a făcut promisiuni. El spune că situația din România este destul de grea ca să facem promisiuni celor din Republica Moldova.

„Cei de la Chișinău au rămas oarecum dezamăgiți, că nu s-au făcut promisiuni. Situația de acolo evident că-i critică și din punctul ăsta de vedere, au fost foarte multe nemulțumiri. M-am uitat un pic la reacțiile care au fost, pentru că nu li s-a promis celor de la Chișinău, nu-i așa, lucrurile care, probabil ei se așteptau să le fie date. România se află într-o situație critică.”, menționează sociologul. 

Vizita lui Luca Niculescu la Chișinău, „un ritual al cărui resort nu îl mai știm

Profesorul spune că un alt motiv de supărare la Chișinău a provenit din poziționarea lui Niculescu îndepărtată de unirea celor 2 state. Dungaciu afirmă că dacă unirea nu mai este un subiect de discuție, atunci vizita la Chișinău este complet inutilă.

„Domnul Luca Niculescu s-a conformat poziției formulate de către ambasadorul german din Republica Moldova, care a spus: scoateți unirea din discuții. Domnul Tofan, care a început, ca să zic așa, ca un leu, a sfârșit ca un mielușel pe tema asta, a scos-o din discuții. Întrebarea fundamentală pe care și-o pune orice om este: dacă nu mai e vorba de unire, dacă ceea ce ne leagă acolo nu e un proiect special la nivel european, de ce mai mergem acolo? Noi suntem într-un ritual al cărui resort nu îl mai știm.”, susține Dungaciu. 

Prima vizită a premierului Luca Niculescu a avut loc în Republica Moldova

Vizita premierului României, Luca Niculescu, în Republica Moldova, a avut loc pe 27 octombrie 2026. Discuțiile cu oficialii moldoveni vizează atât cooperarea politică și economică. Unul dintre principalele subiecte de pe agenda vizitei a fost securitatea energetică, în condițiile în care Republica Moldova urmărește să-și reducă dependența energetică și să-și consolideze legăturile cu infrastructura europeană. În acest context, s-a efectuat și vizita la stația electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Agenda premierului a inclus și întrevederi cu premierul moldovean, Vasile Tofan, președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

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