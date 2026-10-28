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PSD acuză USR că și-a numit oamenii în conducerea companiilor de stat. Cine sunt „sinecuriștii” cu indemnizații de mii de euro lunar

PSD acuză USR că și-a numit oamenii în conducerea companiilor de stat. Cine sunt „sinecuriștii” cu indemnizații de mii de euro lunar
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PSD a criticat, miercuri, „dublul standard al USR”, precizând că doar în companiile din subordinea Ministerului Economiei, USR şi-a pus 32 de persoane în 38 de poziţii din consiliile de administraţie ale companiilor de stat, care cumulează venituri de aproximativ 276.000 de lei pe lună. Social-democrații au publicat, într-o postare pe Facebook, și o listă cu nume și indemnizații, acuzând USR că face exact ceea ce critica atunci când era în opoziție.

PSD acuză USR de „dublu standard”

„Dublul standard al USR nu se opreşte niciodată! «Faraonii» integrităţii au uitat rapid de propriile declaraţii şi de principiile pe care le clamau când erau în opoziţie. Le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-şi pune oamenii în funcţii bine remunerate. Doar în companiile din subordinea Ministerului Economiei, USR şi-a pus 32 de persoane în 38 de poziţii din consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Acestea cumulează venituri de aproximativ 276.000 de lei pe lună”, transmite PSD într-o postare pe Facebook.

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Fost parlamentar USR, 24.000 de lei pe lună din consilii de administrație

Social-democraţii arată că oamenii promovaţi de USR în aceste funcţii sunt „foşti parlamentari, persoane condamnate penal sau membri de partid numiţi în funcţii din care încasează mii de euro lunar”.

„Nicu Fălcoi, fost parlamentar USR, are un venit lunar total de 24.000 de lei doar din consiliile de administraţie. Adriana Miron, condamnată penal pentru abuz în serviciu, câştigă lunar aproape 20.000 de lei din cele două funcţii de administrator special la Pirochim Victoria şi IOR S.A. La aceste sume s-a adăugat şi salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcţie pe care a ocupat-o până la învestirea noului Guvern. Ion Daniel Popescu încasează şi el 22.000 de lei lunar din cele două consilii de administraţie în care a fost numit la propunerea ministrului USR: Uzina Mecanică Bucureşti şi Sanevit. Aurora-Speranţa Munteanu, deşi este pensionară, a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta a fost şi consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu”, spune PSD.

PSD arată că, atunci când vine vorba despre companii, există unele în care USR a numit oameni în aproape tot consiliul de administraţie.

„De exemplu, la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, 6 dintre cei 7 membri ai CA au fost numiţi de USR, cu o indemnizaţie lunară de 14.000 de lei. La Societatea Naţională a Apelor Minerale, toţi membrii CA sunt USR. Printre aceştia se află şi fostul senator USR Cristian Bordei. USR face ce ştie cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere”, mai scrie PSD.

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