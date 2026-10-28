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Dan Dungaciu explică miza alegerilor din SUA: „Ideea că Trumpismul și MAGA s-au terminat este o iluzie”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu explică miza alegerilor din SUA: „Ideea că Trumpismul și MAGA s-au terminat este o iluzie”
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Dan Dungaciu explică importanța alegerilor din SUA de pe 3 noiembrie. Sociologul susține că oricare ar fi rezultatul, MAGA și Trump nu vor suferi vreo înfrângere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Trump, după aceste alegeri, are niște mize mari”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu afirmă că se exagerează foarte mult pe fondul algerilor din SUA. Acesta precizează că Trump va avea niște mize foarte mari de îndeplinit după aceste alegeri de jumătate de ciclu electoral. Mai mult de atât, profesorul crede că întâlnirea dintre Trump, Xi și Putin va fi una foarte importantă pentru restul mandatului președintelui american.

„Exagerăm foarte mult. Trump, după aceste alegeri, are niște mize mari: să închidă povestea cu Iranul. Și vă reamintesc că discuția lui Trump cu Putin se referea și la Iran. Va vrea să închidă povestea cu Ucraina și Rusia. Are aceste planuri mari de realizat, plus întâlnirea celor trei care va fi un semnal foarte important. Ar trebui să aibă loc în noiembrie întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi.”, afirmă sociologul. 

Ce se întâmplă dacă democrații câștigă Camera Reprezentanților?

Dungaciu prezintă scenariul în care democrații câștigă Camera Reprezentanților, dar nu și Senatul. Acesta susține că fără Senat, democrații nu vor putea fi o adevărată contră pentru Trump.

„Senatul e mai greu de câștigat de democrați. Pot să câștige la Camera Reprezentanților democrații. Asta înseamnă că o să îl mai sâcâie puțin pe Trump. Nu se poate face să câștigi, dar o să dați în cameră. Zice că da, este un val albastru. Dacă nu câștigă Senatul, democrații nu prea au ce să facă doar cu Camera Reprezentanților. Va fi un joc din ăsta, dar nu au ce să facă. Mai ales că în ultima vreme, deciziile Curții Constituționale din Statele Unite îi conferă președintelui niște drepturi care înainte nu erau.”, explică profesorul. 

„Ideea că Trumpismul și MAGA s-au terminat este o iluzie”

Sociologul spune că singurul mod în care democrații să fie o problemă pentru administrația Trump este prin câștigarea Senatului. El precizează că Senatul este locul în care se iau decizii pentru politica externă și securitatea SUA. Dungaciu spune că oricare ar fi scenariul, MAGA și Trumpismul nu vor avea de suferit în vreun fel.

„Dacă câștigă și Senatul, evident că posibilitatea de atac la bugete, la numirea oamenilor, va fi mai mare. Senatul este, de fapt, instituția care se ocupă de politica externă și de securitate în Statele Unite. Acolo sunt băgați toți oamenii apropiați de CIA, de Pentagon, cu toate lobby-urile… Deci, din punctul ăsta de vedere, Trump ar putea să aibă probleme. Să fim foarte bine înțeleși, americanii tind să voteze partidul care n-a dat președintele. Ideea că Trumpismul și MAGA s-au terminat este o iluzie.”, susține Dungaciu. 

Ce alegeri au loc în SUA?

Pe 3 noiembrie 2026, în Statele Unite vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial (midterm elections), un scrutin important pentru echilibrul de putere de la Washington. Alegătorii vor decide componența întregii Camere a Reprezentanților și a unei părți din Senat. Rezultatele pot influența capacitatea președintelui Donald Trump de a-și promova agenda politică în Congres. Scrutinul este considerat un test al sprijinului de care se bucură administrația prezidențială și poate schimba raportul de forțe dintre republicani și democrați în legislativul american.

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