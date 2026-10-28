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CTP, după ce a aflat că fostul prezidențiabil Călin Georgescu rămâne în arest: „Nu mă bucură. PSD a dat verde să fie căpăcit”

Flavius Niculescu
CTP, după ce a aflat că fostul prezidențiabil Călin Georgescu rămâne în arest: „Nu mă bucură. PSD a dat verde să fie căpăcit”
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Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după ce judecătorii Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT și au dispus prelungirea măsurii de arestare preventivă a lui Călin Georgescu pentru încă 30 de zile. Într-o postare publicată miercuri, 28 octombrie, pe pagina personală de Facebook, CTP a afirmat că nu îl bucură faptul că fostul prezidențiabil rămâne în spatele gratiilor, întrucât „Justiția face cu el exact ce n-a făcut luni de zile pentru infracțiuni cu mult mai grave”.

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„Acum că Simion și l-a pus la rever, PSD a dat verde să fie căpăcit”

În textul publicat, CTP face referire la Justiția din România cu termenul de „Justițilia” – aluzie la asocierea cu Lia Savona, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). De asemenea, jurnalistul îi atribuie lui Călin Georgescu porecla de „Dumnezeilă”.

Faptul că Dumnezeilă rămâne în pușcărie nu mă bucură. Justițilia face acum cu el ce n-a făcut luni și luni de zile pentru infracțiuni cu mult mai grave. Acum însă, că Simion și l-a pus la rever, PSD a dat verde să fie căpăcit”, a scris gazetarul în postarea publicată pe Facebook.

Călin Georgescu și George Simion

George Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „În următoarele zile, noi vom fi în stradă”

Liderul partidului AUR, George Simion, a postat miercuri, 28 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care anunță că, în următoarele zile, „va fi în stradă” alături de susținătorii lui Călin Georgescu.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest?

Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!

În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion în postarea publicată pe Facebook.

Postare publicată de George Simion pe Facebook – 28 octombrie 2026

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