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Duminică 6 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-REALITATEA NESPUSĂ DIN POLIȚIA ROMÂNĂ

Duminică 6 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-REALITATEA NESPUSĂ DIN POLIȚIA ROMÂNĂ
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Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Ionuț Ciciu, unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de mascați ale Poliției Române.

Din această postură, Ciciu a prins perioada de început a anilor 2000, când polițiștii se băteau care pe care cu grupările violente care tocmai se coagulau în principalele orașe ale țării.
Așa a prins polițistul Ciciu celebra bătălie de la Craiova, când clanurile de romi de la periferie au luat cu asalt orașul din cauza unor interdicții puse de către Frăție, o altă grupare, formată din foști sportivi de performanță.
Fără perdea, Ciciu explică la Martorii ce se întâmplă, în realitate, pe stradă, și cum a fost nevoie ca, uneori, polițiștii să-i spele cu furtunul pe unii suspecți înainte de a-i duce la sediu.
Pensionat recent, Ionuț Ciciu spune că nivelul de profesionalism din Poliție a scăzut dramatic de la an la an, iar corupția este în creștere. Ciciu oferă și câteva exemple uluitoare între care și cum au fost jefuiți mai mulți polițiști de circulație care luau mită, de către un superior care i-a prins în fapt.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

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