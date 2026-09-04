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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 04 septembrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 04 septembrie, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre situația devastatoare a țării la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”!  Senatorul AUR Petrișor Peiu vorbește despre noul guvern. Cu cine face Nicușor Dan negocieri? Există canale indirecte de discuții între Cotroceni și AUR? De ce se fac negocieri și ședințe cu ușile închise?

Viorica Dăncilă, fostul premier, dezvăluiri în premieră despre cum renunță România la dreptul de veto. A pierdut România singura pârghie pe care o avea? Ce are voie și ce nu are voie un guvern demis să decidă?

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune Cristian Terheș despre planurile de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu banii românilor din bănci? Pregătește PPE și Renew o rezoluție privind România și statul de drept, după povestea cu Fritz, noua lege și decizia CCR?

Toate momentele importante ale săptămânii 31 august- 03 septembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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