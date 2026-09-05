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Pompierii români se întorc acasă după două săptămâni de intervenții împotriva incendiilor din Serbia

Pompierii români se întorc acasă după două săptămâni de intervenții împotriva incendiilor din Serbia
Sursa foto: IGSU / Facebook
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Cei 69 de pompieri români trimiși în Serbia pentru a sprijini autoritățile în combaterea incendiilor de vegetație și pădure revin sâmbătă în România, după aproximativ două săptămâni de misiuni desfășurate în condiții dificile, potrivit AGERPRES.

România a participat la operațiune cu un modul terestru format din 69 de pompieri și 15 mijloace tehnice, la care s-a adăugat elicopterul Black Hawk S-70M, inclus în rezerva europeană rescEU și operat de România prin Inspectoratul General de Aviație al MAI.

Prima misiune internațională pentru aeronava României

Elicopterul a fost folosit pentru stingerea incendiilor din aer, sprijinind echipele aflate la sol și contribuind la limitarea extinderii focarelor. Pentru aeronava Black Hawk, misiunea din Serbia a reprezentat și prima intervenție internațională.

Sprijinul României a fost acordat prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, la solicitarea autorităților sârbe. Modulul terestru românesc a plecat spre Serbia pe 22 august, pentru a participa la operațiunile de gestionare a incendiilor.

La finalul misiunii, IGSU le-a mulțumit pompierilor români și colegilor sârbi pentru cooperare, subliniind că intervențiile au presupus numeroase ore de muncă și operațiuni desfășurate pe teren dificil.

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