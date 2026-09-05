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Patru persoane, reținute de DNA într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene la Universitatea Ovidius

Patru persoane, reținute de DNA într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene la Universitatea Ovidius
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Doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța au fost reținuți de procurorii DNA într-un dosar privind presupuse fapte de corupție legate de promovarea unor examene la disciplina Anatomie, potrivit AGERPRES.

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Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru persoane, începând cu 5 septembrie. Este vorba despre o asistentă universitară, acuzată de luare de mită în formă continuată, precum și despre un alt asistent universitar și două studente, cercetați pentru complicitate la luare de mită în formă continuată. Fiecare dintre cei patru este vizat de câte 15 acte materiale.

DNA urmează să îi prezinte Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii cercetează modul de promovare a examenelor

Ancheta vizează modul în care ar fi fost promovate, în mod fraudulos, examenele și colocviile restante la Anatomie, susținute în cele două sesiuni din 6-12 iulie și 1-6 septembrie 2026.

Potrivit procurorilor, în perioada mai-septembrie 2026, asistenta universitară care avea atribuții de evaluare și notare ar fi pretins și primit, prin intermediul celorlalte trei persoane cercetate, bani de la studenți în schimbul promovării examenelor restante.

Anchetatorii susțin că cei trei presupuşi intermediari ar fi identificat studenții interesați, în număr de cel puțin 15, și ar fi colectat banii de la aceștia, garantându-le promovarea examenelor în schimbul sumelor solicitate.

Conform DNA, banii ar fi fost cuprinși între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen, pentru fiecare student. Valoarea totală a sumelor obținute în acest mod ar fi depășit până în prezent 37.100 de euro.

Dascălii ar fi împărțit șpăgile cu intermediarii

O parte din bani ar fi fost păstrată de intermediari sub forma unor comisioane, iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic examinator, susțin procurorii.

Dosarul a fost precedat de 26 de percheziții, desfășurate vineri în municipiul și județul Constanța. Descinderile au vizat domiciliile unor persoane, cabinete medicale, sediul unei instituții de învățământ superior și sediul unei unități medicale. În urma acestora au fost ridicate mai multe sume de bani pentru care, potrivit DNA, nu au fost prezentate justificări.

Ancheta penală continuă și în cazul altor persoane, iar procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

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