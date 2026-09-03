Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, europarlamentarul Cristian Terheș a atacat-o dur pe Ursula von der Leyen. Acesta a acuzat-o că a distrus economia UE și susține că, după ce politicile europene au alungat investițiile de pe continent, Ursula von der Leyen vrea acum să pună mâna pe economiile personale ale europenilor. Ursula von der Leyen a declarat că în Europa există aproximativ 10.000 de miliarde de euro din economiile populației în depozite bancare și că o mare parte din economiile europene este investită în afara continentului. Președinta Comisiei Europene a spus că erupenii trebuie să pună acești bani „la lucru” pentru companiile europene, prin Uniunea Economiilor și Investițiilor. Cristian Terheș a mai atacat-o pe Ursula pe același subiect în urmă cu 3 ani. Urmărește emisiunea aici.

„Ea spune că banii aceștia nu sunt la saltea. Remarcați un lucru: sunt în bănci. Acum eu vin și întreb: dar de ce băncile din Europa nu investesc banii respectivi în economia europeană? În bursele europene, de exemplu, și în alte lucruri. Să dea credite în Europa. Știți de ce? Pentru că von der Leyen a distrus economia europeană. Acesta este motivul.

Și, prin urmare, băncile europene, ca să îți plătească ție o dobândă pentru banii pe care îi ții ca depozit în băncile lor, trebuie să îți investească banii. Unde investesc? În Europa, dacă investesc, pierd astăzi. Investesc pe alte piețe. În Asia, în America, știu și eu pe unde. Ori ea, în loc să vină și să spună ce putem face în Europa ca să dăm drumul la economie, să reducem taxele, să reducem birocrația, ea vine și spune că trebuie să dăm drumul economiei europene. Trebuie să naționalizăm. Că asta a spus. Să naționalizăm banii din băncile oamenilor. Este fără precedent așa ceva”, a declarat Cristian Terheș.

Ursula von der Leyen a pus ochii pe economiile oamenilor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că Europa are nevoie de mai multe investiții pentru a-și susține economia și companiile. Ea atrage atenția că aproximativ 10.000 de miliarde de euro din economiile europenilor se află în depozite bancare și susține că o parte din acești bani ar putea fi direcționată către investiții în companiile europene. Potrivit Ursulei von der Leyen, măsurile din cadrul Uniunii Economiilor și Investițiilor ar putea mobiliza rapid până la 470 de miliarde de euro.

„Economiile gospodăriilor sunt păstrate în conturi bancare; (…) Europa trebuie să pună acum aceste economii la lucru, pentru companiile sale”, a declarat Ursula von Der Leyen, într-un discurs susţinut la finalul săptămânii trecute la Conferinţa anuală a antreprenorilor francezi.

Depozitele bancare ale cetățenilor UE, mină de aur pentru Bruxelles

Depozitele bancare ale cetăţenilor europeni au revenit în prim-plan odată cu discursul Ursulei von der Leyen. Preşedinta Comisiei Europene este nemulţumită că economiile acestora sunt păstrate în bănci. În schimb, ar putea finanţa economia blocului comunitar şi companiile acestuia.

„A doua provocare priveşte finanţarea economiilor noastre. În Europa nu ducem lipsă nici de tehnologie, nici de economii. Dar ne lipseşte încă suficienta capacitate de a dezvolta companiile europene la scară largă.

S-a găsit vinovatul pentru declinul economic al UE

Consecința, în viziunea acesteia, este că firmele fondate în Uniunea Europeană ajung să caute finanțara în alte regiuni sau, în final, sunt cumpărate de investitori străini.

Prea multe proiecte se blochează deoarece investiţia iniţială este prea riscantă, cererea este prea incertă sau capitalul este prea scump. Companiile noastre ştiu cum să pornească în Europa. Dar trebuie să poată şi să crească aici. Prea des, ele merg în altă parte pentru finanţarea de care au nevoie. Îşi mută centrul de greutate. Sau sunt cumpărate.

Desigur, nu vom finanţa toate acestea numai din fonduri publice. Dar Europa dispune de economii. Şi, din păcate, aceste economii stau nefolosite. Astăzi, 10.000 de miliarde de euro din economiile gospodăriilor sunt păstrate în conturi bancare. Iar o mare parte din economiile Europei este investită în afara continentului nostru”, a declarat von der Leyen la conferința de săptămâna trecută.

„Companiile noastre trebuie să poată crește în Europa”

Președinta Comisiei susține că lipsa banilor disponibili pentru investiții împiedică firmele europene să se dezvolte suficient de repede. „Prea multe proiecte rămân blocate pentru că investițiile inițiale sunt prea riscante, cererea este prea incertă, iar capitalul este prea scump”, a spus von der Leyen

„Companiile noastre știu să se nască în Europa, dar trebuie să poată și să crească în Europa”, a continuat von der Leyen. Problema este și mai presantă deoarece Bruxelles-ul admite că investițiile necesare nu pot fi finanțate numai din bugetele publice. De aici vine interesul pentru economiile private ale populației și pentru construirea unei piețe europene de capital capabile să transforme o parte din banii ținuți în depozite în finanțare pentru întreprinderi.

În continuare, șefa de la Bruxelles a punctat că această sumă uriașă de bani ar trebui folosită pentru a redresa economia UE, care, așa cum se știe, a pierdut teren masiv pe plan global, fiind devansată la mare distanță de SUA și China.

Așadar, mesajul transmis a fost unul evident: banii europenilor trebuie scoși din amortizarea depozitelor tradiționale și aruncați în morișca investițiilor de risc pentru a susține ambițiile geopolitice ale Bruxelles-ului.