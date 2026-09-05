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O fabrică din România se închide, deși mergea foarte bine. Peste 500 de angajați ajung șomeri

O fabrică din România se închide, deși mergea foarte bine. Peste 500 de angajați ajung șomeri
Fabrica Printmssters se închide. Foto: directmm.ro
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O nouă pierdere pentru industria românească. Fabrica Printmasters din comuna Cicârlău, judeţul Maramureş, cu peste 50o de angajaţi, se va închide de anul viitor. Decizia a fost luată în contextul în care anul trecut a avut cifre remarcabile, cu un profit net de 2,3 milioane lei.

Închiderea vine pe fondul deciziei luate de grupul olandez Solo a cărui membră era fabrica din Maramureș.

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Cum explică oficialii decizia

Printmasters, deținută din 2012 de compania olandeză XD Connects, al cărei proprietar are în spate un fond american, a decis să reducă treptat producția, urmând ca activitatea unității din Maramureș să înceteze în luna mai 2027. Închiderea completă a societății este prevăzută până la sfârșitul anului viitor.

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„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Decizia nu reflectă performanţa operaţiunilor Printmasters sau activitatea angajaţilor săi. Printmasters a oferit în mod constant servicii şi produse de înaltă calitate şi a avut un rol important. Decizia este determinată exclusiv de strategia pe termen lung a Grupului în ceea ce priveşte producţia”, a declarat pentru  ZF Jacques de Boer, CEO al Printmasters.

Astăzi își desfășoară activitatea în satul Cicârlău, pe drumul național DN1C. Unitatea dispune de o suprafață de producție și depozitare de aproximativ 10.000–11.000 mp, potrivit datelor oficiale. Compania avea ca obiect de activitate personalizarea  produselor promoţionale.

Cifră de afaceri de 85 milioane lei în 2025

Datele publice arată că Printmasters a avut anul trecut o cifră de afaceri de 85 milioane de lei şi un profit net de 2,3 milioane lei, la 507 angajaţi, potrivit Ministerului de Finanțe. De rețiut că afacerile au fost în creştere faţă de anul anterior, când compania raporta  o cifră de afaceri de 79,8 milioane de lei şi profit net de 589.000 lei, la 493 de angajaţi.

Printmasters. Foto: ZF

Acum, proprietarul străin explică închiderea printr-o schimbare de strategie la nivelul grupului. Producția și logistica pentru Europa Centrală și de Est urmează să fie concentrate într-o singură unitate, iar fabrica din Cicârlău nu mai intră în această construcție pe termen lung, arată publicația locală directmm.

Decizia companiei vine în contextul unui val de închideri de firme și a unui număr crescând de șomeri în economia românească.

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