Adriana Săftoiu a venit cu o reacție după decizia CCR care i-a încheiat mandatul la conducerea TVR, dar a făcut o confuzie între valabilitatea numirii sale până la hotărârea Curții și dreptul de a rămâne în funcție și după această decizie.
„Deci, dacă sunt „valabile”, atunci de ce nu e valabilă numirea PDG, la recomandarea CA? Ce e neconstituțional în Hotărârea 50 prin care a fost numit PDG si despre care motivarea nu pomenește că ar fi fost obiectul deliberării?”, a scris pe pagina de Facebook Adriana Săftoiu.
AUR a contestat la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliul de Administrație al TVR. Reprezentanții partidului au susținut că reprezentarea partidelor nu respecta ponderea lor în Parlament. CCR a dat dreptate contestației și a stabilit că respectiva componență a conducerii TVR trebuie refăcută.
Adriana Săftoiu fusese aleasă președinte-director general al TVR dintre membrii acelui Consiliu de Administrație. În motivarea CCR se precizează că, odată ce este desființată componența Consiliului, încetează și efectele numirii sale, iar Parlamentul trebuie să facă o nouă numire.
Adriana Săftoiu a explicat că AUR a contestat la CCR doar cele opt locuri din Consiliul de Administrație al TVR care reveneau grupurilor parlamentare. După ce Curtea a admis sesizarea, acei opt membri au fost considerați neconstituționali.
Ea a subliniat însă că fusese desemnată din partea Guvernului, nu a partidelor parlamentare, și a susținut că, din acest motiv, nu ar fi trebuit să fie afectată direct de contestația depusă de AUR.
Adriana Săftoiu a susținut că CCR a analizat doar hotărârea privind componența Consiliului de Administrație, cea contestată de AUR. În opinia ei, Curtea nu a anunțat că ar fi verificat și hotărârea separată prin care fusese numit președintele-director general al TVR.
Cu toate acestea, motivarea CCR arată că numirea președintelui își încetează efectele. Săftoiu a considerat că, prin această concluzie, Curtea a afectat și hotărârea privind numirea sa, deși aceasta nu fusese contestată direct de AUR.
Toni Neacșu, judecător și fost membru CSM, a explicat, într-o postare făcută pe Facebook, mecanismele care au stat în spatele deciziei CCR de a o înlocui pe Adriana Săftoiu de la conducerea Societății Române de Televiziune, funcție pe care aceasta a ocupat-o cu sprijinul PNL.
Fostul membru CSM sustine ca CCR a desfiintat ceea ce considera a fi o „frauda” produsa in Parlament la numirea membrilor Consiliilor de Administratie ale TVR si Radio Romania, de care ar fi beneficiat in principal PNL.