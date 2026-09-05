Adriana Săftoiu a venit cu o reacție după decizia CCR care i-a încheiat mandatul la conducerea TVR, dar a făcut o confuzie între valabilitatea numirii sale până la hotărârea Curții și dreptul de a rămâne în funcție și după această decizie.

„Deci, dacă sunt „valabile”, atunci de ce nu e valabilă numirea PDG, la recomandarea CA? Ce e neconstituțional în Hotărârea 50 prin care a fost numit PDG si despre care motivarea nu pomenește că ar fi fost obiectul deliberării?”, a scris pe pagina de Facebook Adriana Săftoiu.

AUR a contestat la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliul de Administrație al TVR. Reprezentanții partidului au susținut că reprezentarea partidelor nu respecta ponderea lor în Parlament. CCR a dat dreptate contestației și a stabilit că respectiva componență a conducerii TVR trebuie refăcută.

Adriana Săftoiu fusese aleasă președinte-director general al TVR dintre membrii acelui Consiliu de Administrație. În motivarea CCR se precizează că, odată ce este desființată componența Consiliului, încetează și efectele numirii sale, iar Parlamentul trebuie să facă o nouă numire.

Adriana Săftoiu susține că nu era vizată de sesizarea AUR

Adriana Săftoiu a explicat că AUR a contestat la CCR doar cele opt locuri din Consiliul de Administrație al TVR care reveneau grupurilor parlamentare. După ce Curtea a admis sesizarea, acei opt membri au fost considerați neconstituționali.

Ea a subliniat însă că fusese desemnată din partea Guvernului, nu a partidelor parlamentare, și a susținut că, din acest motiv, nu ar fi trebuit să fie afectată direct de contestația depusă de AUR.

„AUR sesizează CCR ca neconstituțională Hotărârea 45/2025 a Parlamentului privind numirea membrilor CA în SRTv și RRA, precizând că se referă la cele 8 locuri care revin grupurilor parlamentare.

În aprilie, CCR deliberează și acceptă sesizarea AUR. Deci, cei 8 propuși de grupurile parlamentare sunt „neconstituționali”. Se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial. (CA e format din 13 membri, drept urmare rămân „constituționali” 5, adică 1 Guvern, 1 Adm. Prezidentială, 1 Minorități Naționale, 2 reprezentanți ai salariaților. Eu sunt numită de Guvern, deci nu intram sub incidența sesizării AUR)”, a susținut Adriana Săftoiu.