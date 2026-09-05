Prima pagină » Știri politice » Confuzia Adrianei Săftoiu după decizia CCR care i-a încheiat mandatul la TVR. A încurcat valabilitatea numirii cu dreptul de a rămâne la șefie

Confuzia Adrianei Săftoiu după decizia CCR care i-a încheiat mandatul la TVR. A încurcat valabilitatea numirii cu dreptul de a rămâne la șefie

Confuzia Adrianei Săftoiu după decizia CCR care i-a încheiat mandatul la TVR. A încurcat valabilitatea numirii cu dreptul de a rămâne la șefie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adriana Săftoiu a venit cu o reacție după decizia CCR care i-a încheiat mandatul la conducerea TVR, dar a făcut o confuzie între valabilitatea numirii sale până la hotărârea Curții și dreptul de a rămâne în funcție și după această decizie.

„Deci, dacă sunt „valabile”, atunci de ce nu e valabilă numirea PDG, la recomandarea CA? Ce e neconstituțional în Hotărârea 50 prin care a fost numit PDG si despre care motivarea nu pomenește că ar fi fost obiectul deliberării?”, a scris pe pagina de Facebook Adriana Săftoiu.

AUR a contestat la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliul de Administrație al TVR. Reprezentanții partidului au susținut că reprezentarea partidelor nu respecta ponderea lor în Parlament. CCR a dat dreptate contestației și a stabilit că respectiva componență a conducerii TVR trebuie refăcută.

Adriana Săftoiu fusese aleasă președinte-director general al TVR dintre membrii acelui Consiliu de Administrație. În motivarea CCR se precizează că, odată ce este desființată componența Consiliului, încetează și efectele numirii sale, iar Parlamentul trebuie să facă o nouă numire.

Adriana Săftoiu susține că nu era vizată de sesizarea AUR

Adriana Săftoiu a explicat că AUR a contestat la CCR doar cele opt locuri din Consiliul de Administrație al TVR care reveneau grupurilor parlamentare. După ce Curtea a admis sesizarea, acei opt membri au fost considerați neconstituționali.

Ea a subliniat însă că fusese desemnată din partea Guvernului, nu a partidelor parlamentare, și a susținut că, din acest motiv, nu ar fi trebuit să fie afectată direct de contestația depusă de AUR.

„AUR sesizează CCR ca neconstituțională Hotărârea 45/2025 a Parlamentului privind numirea membrilor CA în SRTv și RRA, precizând că se referă la cele 8 locuri care revin grupurilor parlamentare.
În aprilie, CCR deliberează și acceptă sesizarea AUR. Deci, cei 8 propuși de grupurile parlamentare sunt „neconstituționali”. Se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial. (CA e format din 13 membri, drept urmare rămân „constituționali” 5, adică 1 Guvern, 1 Adm. Prezidentială, 1 Minorități Naționale, 2 reprezentanți ai salariaților. Eu sunt numită de Guvern, deci nu intram sub incidența sesizării AUR)”, a susținut Adriana Săftoiu.

Săftoiu spune că CCR a mers dincolo de sesizarea AUR

Adriana Săftoiu a susținut că CCR a analizat doar hotărârea privind componența Consiliului de Administrație, cea contestată de AUR. În opinia ei, Curtea nu a anunțat că ar fi verificat și hotărârea separată prin care fusese numit președintele-director general al TVR.

Cu toate acestea, motivarea CCR arată că numirea președintelui își încetează efectele. Săftoiu a considerat că, prin această concluzie, Curtea a afectat și hotărârea privind numirea sa, deși aceasta nu fusese contestată direct de AUR.

„Pe 4 sept, apare motivarea in care CCR spune în clar că a deliberat Hotărârea 45 care face obiectul sesizării AUR, fără să facă cea mai mică referire că ar fi extins discuția si la alte hotărâri ale Parlamentului. Și, cu toate acestea, la punctul 63 din motivare se spune: „hotărârea de numire efectuată (?!) de Parlament în baza art 19 alin 7 din Legea 41, își încetează efectele juridice”.
Adică, este anulată Hotărârea 50 prin care a fost numit PDG. Pentru că e vorba de două HOTĂRÂRI, 45 pentru CA si 50 pentru PDG. Iar AUR a sesizat CCR doar în ce privește Hotărârea 45”a relatat aceasta.

Săftoiu susține că numirea sa a fost separată de hotărârea contestată la CCR

Adriana Săftoiu a mai adăugat că numirea președintelui-director general al TVR s-a făcut prin respectarea tuturor pașilor legali. Ea a explicat că șeful TVR este numit de Parlament, prin vot, după recomandarea Consiliului de Administrație și după audierea în comisii.
Aceasta e de părere că hotărârea prin care a fost numită era separată de cea privind componența Consiliului de Administrație și nu reieșea din motivarea CCR că această numire ar fi fost analizată în mod direct.
Adriana Săftoiu a arătat că decizia finală a CCR s-a referit la Hotărârea 45, cea privind componența Consiliului de Administrație al TVR. Ea a subliniat că Hotărârea 50, prin care fusese numit președintele-director general, nu fusese contestată de AUR. Cu toate acestea, în motivarea Curții apare concluzia că mandatul șefului TVR încetează. Săftoiu a spus că nu a înțeles de ce această numire a fost afectată și a lăsat deschisă posibilitatea unor noi demersuri.

Toni Neacșu explică mecanismele din spatele deciziei CCR, în urma căreia Adriana Săftoiu va fi înlocuită de la conducerea TVR

Toni Neacșu, judecător și fost membru CSM, a explicat, într-o postare făcută pe Facebook, mecanismele care au stat în spatele deciziei CCR de a o înlocui pe Adriana Săftoiu de la conducerea Societății Române de Televiziune, funcție pe care aceasta a ocupat-o cu sprijinul PNL.

Fostul membru CSM sustine ca CCR a desfiintat ceea ce considera a fi o „frauda” produsa in Parlament la numirea membrilor Consiliilor de Administratie ale TVR si Radio Romania, de care ar fi beneficiat in principal PNL.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Andrei Pleșu, susținător al lui Bolojan, se arată dezamăgit de „conducătorii de mâna a doua” din Guvernul demis
17:32
Andrei Pleșu, susținător al lui Bolojan, se arată dezamăgit de „conducătorii de mâna a doua” din Guvernul demis
REACȚIE Fostul ministru al Agriculturii cere demisia premierului: Bolojan trebuie să plece/Fermele sunt împinse spre faliment
17:19
Fostul ministru al Agriculturii cere demisia premierului: Bolojan trebuie să plece/Fermele sunt împinse spre faliment
FLASH NEWS Oana Țoiu spune că România nu renunță la dreptul de veto și acuză știrile false
17:12
Oana Țoiu spune că România nu renunță la dreptul de veto și acuză știrile false
MESAJ Petrișor Peiu declară că valorile europene sunt exact ceea ce, astăzi, așa-zișii proeuropeni le combat
15:10
Petrișor Peiu declară că valorile europene sunt exact ceea ce, astăzi, așa-zișii proeuropeni le combat
ALEGERI Marine Le Pen conduce cursa pentru Élysée. Tabăra lui Macron mizează pe un al treilea „nu” din partea francezilor
23:54
Marine Le Pen conduce cursa pentru Élysée. Tabăra lui Macron mizează pe un al treilea „nu” din partea francezilor
CONTROVERSĂ Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”
20:05
Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”
Mediafax
Bolojan, pus la zid de fostul ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece!”
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Pericolul care pândește democrațiile europene. Matthew Kaminski, fost redactor-șef „Politico“: „Oamenii sunt nemulțumiți că elitele i-au dezamăgit“
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Click
Îl ai deja în bucătărie. Uleiul care poate susține sănătatea inimii, creierului și digestiei
Digi24
VIDEO O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Este aceasta prima dovadă a existenței materiei întunecate?
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
JUSTIȚIE Percheziții în 11 județe într-un dosar de exploatare minieră ilegală. Administratorul unei firme s-a ales cu dosar penal
17:51
Percheziții în 11 județe într-un dosar de exploatare minieră ilegală. Administratorul unei firme s-a ales cu dosar penal
EXTERNE SUA au lovit trei petroliere iraniene după ce nave militare americane ar fi fost atacate cu rachete
17:38
SUA au lovit trei petroliere iraniene după ce nave militare americane ar fi fost atacate cu rachete
ACCIDENT 🚨 Un avion de vânătoare F-4 Phantom s-a prăbușit peste depozitele Nestle din Grecia. Cei doi piloți și-au pierdut viața
17:14
🚨 Un avion de vânătoare F-4 Phantom s-a prăbușit peste depozitele Nestle din Grecia. Cei doi piloți și-au pierdut viața
FLASH NEWS Moscova a împlinit astăzi 879 de ani. Ce le-a transmis Putin cetățenilor din inima capitalei ruse
16:57
Moscova a împlinit astăzi 879 de ani. Ce le-a transmis Putin cetățenilor din inima capitalei ruse
EXCLUSIV SURSE: Angajați din TVR, scandalizați după dezvăluirea Gândul despre procesul în care fostul șef Dan Turturică s-a dat singur în judecată pentru a-și recupera banii. Salariații vor să intervină în instanță
16:31
SURSE: Angajați din TVR, scandalizați după dezvăluirea Gândul despre procesul în care fostul șef Dan Turturică s-a dat singur în judecată pentru a-și recupera banii. Salariații vor să intervină în instanță
INEDIT Un joc din copilărie, transformat în Campionat Mondial. 400 de concurenți se întrec pe o insulă din Scoția la aruncarea pietrelor pe apă
16:14
Un joc din copilărie, transformat în Campionat Mondial. 400 de concurenți se întrec pe o insulă din Scoția la aruncarea pietrelor pe apă

Cele mai noi

Trimite acest link pe