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Fosta secretară a Muncii din administrația Trump, anchetată pentru consum de alcool și delapidarea banilor publici

Fosta secretară a Muncii din administrația Trump, anchetată pentru consum de alcool și delapidarea banilor publici
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Fosta secretară SUA a Muncii, Lori Chavez-DeRemer, a fost destituită de președintele Donald Trump în aprilie.

Republicana în vârstă de 58 de ani este anchetată pentru că a consumat alcool în biroul ei, a delapidat fonduri publice,  s-a folosit de un agent de securitate în interes personal și și-a umilit o parte din angajați, relatează Firstpost. 

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Fosta secretară, acuzată pentru abateri grave. A cheltuit banii publici pe hoteluri de lux și cluburi de striptease

Chavez-DeRemer a primit cadouri scumpe fără a le înregistra și și-a plătit călătoriile personale din bani publici. Ea și-a obligat angajații să frecventeze un club de striptease pe durata unei deplasări și chiar a purtat o relație necorespunzătoare cu un agent de securitate. L-a pus să îndeplinească sarcini care nu erau în fișa sa de lucru, precum aranjarea dulapului din dormitor în timpul programului de lucru.

În timpul unei deplasări în Oregon în 2025, ea a solicitat oprea la un club de striptease cu dansatoare dezbrăcate.  Secretara a scos banii din poșetă și i-a ordonat agentului să-i înmâneze unei dansatoare. Agentul a ezitat inițial, dar a fost constrâns să-i urmeze ordinul secretarei împotriva voinței sale.

Își obligase angajații să consume alcool în timpul programului de lucru

Potrivit raportului, consilierii ei consumau în mod regulat alcool în biroul lui Chavez-DeRemer, chiar în timpul programului de lucru. Angajații care se abțineau să consume alcool erau ridiculizați.

Ea a efectuat mai multe deplasări în scop personal pentru a-și vizita familia, precum și cinci călătorii la Las Vegas.

S-a cazat la o stațiune ce a depășit ratele de rambursare permise. A petrecut trei nopți la un hotel și spa de lux din Palm Beach, din Florida.

Șefii de cabinet au mutat biroul unui angajat pentru că era „gras”

Doi consilieri, șefa de cabinet și șefa adjunctă de cabinet a Departamentului Muncii , au părăsit agenția în 2026 după ce au fost vizați pentru abaterile lor.

Ei sunt acuzați că ar fi evaluat candidații după aspect și greutate. Ea a solicitat inclusiv mutarea biroului unui angajat supraponderal pentru că nu dorea ca o „persoană grasă” să fie vizibilă în recepție.

Cei doi ar fi făcut comentarii jignitoare și cu privire la aspectul și igiena altui angajat.

În Departamentul de Muncă al SUA s-a creat un mediu de lucru „toxic, intimidant și umilitor”.38 de martori au depus mărturie privind comportamentul inadecvat al secretarei. Secretara a acuzat că raportul este irelevant, inoportun și fabricat. Ea s-a apărat că nu a încălcat nicio lege.

Lori Chavez DeRemer a fost secretarul Muncii din 11 martie 2025 până pe 20  aprilie 2026, fiind singura persoană de origine hispanică din administrația Trump. În prezent, Keith Sonderling ocupă interimar funcția de secretar.

Sursa Foto: White House

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