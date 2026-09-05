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NATO desfășoară un exercițiu de depistarea submarinelor rusești în largul coastelor Islandei, fără participarea SUA

NATO desfășoară un exercițiu de depistarea submarinelor rusești în largul coastelor Islandei, fără participarea SUA
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Forțele NATO s-au adunat în largul coastelor Islandei pentru a exersa vânătoarea de submarine rusești în cadrul unui exercițiu anual. Avioanele de supraveghere germane au luat parte la exercițiu, alături de navele de război canadiene și avioanele de vânătoare belgiene.

Pentru prima oară după câteva decenii, nicio navă sau un avion din SUA nu a luat parte la exercițiu. Forțele NATO, cu un comandant francez, și-au propus să dovedească că pot proteja Europa de un atac rusesc, fără ajutor din partea Statelor Unite.

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SUA, absente pentru prima oară de la un exercițiu anual

Absența navelor sau aeronavelor americane la exercițiul cunoscut sub numele de Northern Viking este o premieră istorică. SUA au condus acest exercițiu timp de decenii. Cu toate astea, americanii contribuie la dotarea aeroportului Keflavik. Pentru aliați,  Islanda joacă un rol mai pronunțat, fiind situată în mijlocul rutei preferate a Marinei Ruse unde își ascunde submarinele nucleare.

„Gap-ul GIUK”, așa cum este cunoscut în jargonul NATO, este porțiunea de apă înghețată dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie, unde submarinele nucleare rusești intră în Atlantic din bazele lor din Peninsula Kola.

Submarinele rusești s-ar putea ascunde în Nordul Atlanticului

„Pentru NATO și pentru Rusia, aceasta este cu adevărat o linie de demarcație”, a declarat un înalt oficial NATO, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta aspecte operaționale.

„Pentru ruși, dacă pot controla accesul la această breșă și își pot aduce submarinele de cealaltă parte a ei, atunci au control liber asupra Atlanticului și pot ține bazele de ambele părți ale Atlanticului în pericol.”, a spus oficialul pentru Politico. 

Regiunea arctică a fost adusă în centrul atenției anul trecut, când Trump a amenințat că va cumpăra sau va ocupa Groenlanda, un teritoriu danez autonom și un aliat de încredere al NATO.  NATO monitorizează submarinele nucleare rusești ascunse în Nordul Atlanticului. Aliații tratează cu seriozitate faptul că Rusia își dezvoltă capabilitățile militare în nordul Europei. Acestea sunt submarine cu propulsie nucleară concepute pentru a transporta și lansa rachete de croazieră. Țări ca Regatul Unit, Norvegia, Suedia sau Finlanda pot fi în raza acestora.

Sursa Foto: Kremlin.ru

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