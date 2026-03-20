Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Șerbănescu, dramaturg și diplomat, a vorbit despre cum judecătorii, într-un caz de suspiciune, nu trebuie anchetați de procurorii DNA. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Eugen Șerbănescu: „Deci nu se poate să îl dai pe judecătorul la care aduci un inculpat și ceri o condamnare… Să-l dai tot pe mâna procurorului care a cerut condamnare pentru inculpat. Pentru că în felul ăsta totul va fi la mâna procurorului. Și atunci, judecătorul inhibat va condamna inculpatul cum a cerut procurorul. Deci este un mijloc de șantaj implicit.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Eugen Șerbănescu a vorbit despre cum judecătorii, într-un caz de suspiciune, nu trebuie anchetați de procurorii DNA. Acesta a început prin a spune că cei care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ. Dramaturgul susține că nu poate fi anchetat un judecător într-un caz de corupție de către un procuror DNA, care îi adusese cazul pe masă. Acesta argumentează cazul ca fiind un mijloc de șantaj implicit. Diplomatul menționează că un asemenea scenariu nu este potrivit într-o justiție sănătoasă. Mai mult de atât, acesta susține că altfel lucrurile se vor întoarce în epoca lui Koveși.