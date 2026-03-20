Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Eugen Șerbănescu a vorbit despre cum judecătorii, într-un caz de suspiciune, nu trebuie anchetați de procurorii DNA. Acesta a început prin a spune că cei care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ. Dramaturgul susține că nu poate fi anchetat un judecător într-un caz de corupție de către un procuror DNA, care îi adusese cazul pe masă. Acesta argumentează cazul ca fiind un mijloc de șantaj implicit. Diplomatul menționează că un asemenea scenariu nu este potrivit într-o justiție sănătoasă. Mai mult de atât, acesta susține că altfel lucrurile se vor întoarce în epoca lui Koveși.
„Nu vreau să fac decât o remarcă. Mă aduceți în partea de analiză politică pe care am făcut-o la România Liberă din 1990 încoace. Deci vreau să vă spun atâta lucru, pentru că n-are nicio legătură cu speța mea. Dar dacă m-ați adus în acest punct… Vreau să vă spun următorul lucru… Cei care cer acuma reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA, vor pune justiția la pământ, pe butuci, pe butuci în totalitate. Judecătorii nu trebuie dați pe mâna DNA-ului. Deci nu se poate să îl dai pe judecătorul la care aduci un inculpat și ceri o condamnare, să-l dai tot pe mâna procurorului care a cerut condamnare pentru inculpat. Pentru că în felul ăsta totul va fi la mâna procurorului și atunci judecătorul inhibat va condamna inculpatul cum a cerut procurorul. Deci este un mijloc de șantaj implicit. Dacă această comisie sau orice comisie insistă să redea… Deci cu totul alți procurori trebuie să îi judece pe judecători sau să îi ancheteze, asta dacă sunt în defect. Bineînțeles, omenește poți să fii în defect. Dar cu totul alți procurori decât procurorii care se ocupă de caz și care sunt în DNA trebuie să îi urmărească sau să-i ancheteze pe judecători. Asta cred eu pentru o justiție pe baze sănătoase. Altfel intrăm din nou în epoca Băsescu, Koveși și cu cătușeada și nu mai știu ce. Ne întoarcem într-o situație…”, a explicat dramaturgul.