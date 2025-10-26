Prima pagină » Justiție » DNA s-a făcut de comedie. Dramaturgul Eugen Șerbănescu a fost achitat, împreună cu alte două inculpate, după opt ani de calvar, de către Tribunalul București

Adina Anghelescu
26 oct. 2025, 20:53, Justiție
Trei achitări încasate într-un dosar cu care DNA a vrut să se împăuneze. S-a făcut de râs. Opt ani a durat acest proces. Un calvar trăit de cunoscutul dramaturg Eugen Serbănescu.

Fostul director al Centrului Național al Cinematografiei în perioada 2006-2013 a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu pentru că ar fi facilitat finanțarea ilegală a unor producători, printre creații fiind și filmul “Eu când vreau fluier, Fluier!”.

Aberația a fost spulberată la fond, după multe amânări ale instanței de a se pronunța. Judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a constatat că acuzațiile nu se susțin și l-a achitat pe Eugen Șerbănescu pe motiv că FAPTA NU EXISTĂ! La fel, achitare au primit și celelalte două inculpate din dosar. Este vorba despre Carmen Stejeroiu-fosta șefaă de la Serviciul Fond Cinematografic, dar și o angajată de la același serviciu, Gabriela Dincă.

Minuta sentinței 1050/2025 din acest dosar dovedește că anchetatorii nu au aprofundat mai deloc legislația în domeniul cinematografiei:
„In baza art. 396 alin. 1, alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achită inculpatul ȘERBĂNESCU EUGEN cu privire la întreaga acuzație penală pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 27.8.2020, emis de Direcția Naționala Anticorupție în dosarul de urmărire penală nr. 374/P/2015, acuzație penală față de care prin încheierea din sedința publică din data de 28.3.2024 Tribunalul a dispus schimbarea încadrarii juridice.
In baza art. 396 alin. 1, alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achită inculpata STEJEROIU CARMEN GABRIELA cu privire la întreaga acuzație penală pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul din data de 27.8.2020, emis de Direcția Naționala Anticoruție în dosarul de urmărire penală nr. 374/P/2015, acuzație penală față de care prin încheierea din ședinta publică din data de 28.3.2024 Tribunalul a dispus schimbarea încadrarii juridice.
In baza art. 396 alin. 1, alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achită inculpata DINCĂ GABRIELA cu privire la întreaga acuzație penală pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul din data de 27.8.2020, emis de Direcția Nationala Anticorupție în dosarul de urmărire penala nr. 374/P/2015, acuzație penală față de care prin încheierea din ședinta publică din data de 28.3.2024 Tribunalul a dispus schimbarea încadrarii juridice. Constată ca în cauză nu au fost dispuse masuri preventive față de inculpați.
Respinge ca nefondată acțiunea civilă formulată de către partea civilă CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI în contradictoriu cu inculpații. Dispune ridicarea măsurilor asiguratorii instituite în dosarul de urmărire penală nr. 374/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție prin ordonanțele din datele de 10.6.2020 si 19.8.2020, astfel: – măsurile asiguratorii, până la concurența sumei de 35.487.650,11 lei, luate asupra tuturor bunurilor mobile și imobile (cu excepțiile prevazute de art. 249 alin. 8 din Codul de procedura penala), apartinând inculpatei DINCA GABRIELA, respectiv sechestrul asigurator aplicat asupra cotei indivize de 37,5% din apartamentul apartinând inculpatei Dincă Gabriela – apartament situat în … și asupra sumelor de bani deținute de aceasta în conturile bancare; – măsurile asiguratorii, pâna la concurența sumei de 35.487.650,11 lei, luate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile (cu excepțiile prevazute de art. 249 alin. 8 din Codul de procedura penala), apartinând inculpatei STEJEROIU CARMEN GABRIELA, respectiv sechestrul asigurator, pâna la concurența sumei de 35.487.650,11 lei, aplicat asupra cotei indiviza de 50% a imobilului aparținând inculpatei Stejeroiu Carmen Gabriela –apartament situat în …, și asupra sumelor de bani deținute de aceasta în conturile bancare; – măsurile asiguratorii, luate până la concurența sumei de 25.806.294,11 lei, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile (cu excepțiile prevăzute de art. 249 alin. 8 din Codul de procedura penala), aparținând inculpatului ȘERBANESCU EUGEN, respectiv sechestrul aplicat asupra cotei indivize de 1/2 (jumătate) din terenul în suprafața de 4.350 mp situat în extravilanul …, tarlaua 197, parcela 690, nr. cadastral 5290, intabulat in cartea funciara nr. 6122 Snagov și asupra autoturismului marca Mercedes, model GLC 350 E 4matic, cu seria WDC …, ambele bunuri aparținând inculpatului SERBANESCU Eugen, precum și asupra sumelor de bani, existente si viitoare deținute de acesta în conturile bancare: Raiffeisen Bank, Alpha Bank, BRD- GSG. In baza art. 398 raportat la art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta cauză rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare pentru Ministerul Public, pentru inculpați și pentru partea civilă. Pronunțată prin punerea minutei hotărârii la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, azi 20.10.2025”.

Tudor Giurgiu, printre martori

În motivarea acestei sentințe, judecătorul a subliniat faptul că nu poate să existe un prejudiciu câtă vreme toate filmele pe care DNA le-a considerat ilegal finanțate au fost realizate și au rulat în cinematografe. Printre martorii audiați s-a aflat și producătorul de film Tudor Giurgiu.

Toți martorii au considerat că mandatul lui Eugen Șerbănescu la șefia CNC nu a produs prejudicii.

Acest dosar a fost deschis în urmă cu zece ani de către procurorul DNA Valina Călărașu, iar cunoscutul dramaturg a fost pus sub urmărire după trei ani, în 2017. Dosarul a ajuns în instanță în 2020. În tot acest timp, inculpații au fost supuși unui stres major, mai ales că au avut bunurile sub sechestru.

