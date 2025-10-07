„EXCLUSIV RAPID” continuă și în pauza cauzată de meciurile echipei naționale, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:00

E liniște în Giulești, iar rapidiștii visează cu ochii deschiși. La egalitate de puncte cu liderul ligii 1, trupa lui Costel Gâlcă se pregătește de derby-ul cu Dinamo de săptămână viitoare. Vorbim despre revenirea lui „Bocciu” în peluză, la meciul de pe Arena Națională, absențele lui Borza și Ciobotariu sau despre ceea ce își doresc suporterii de la conducerea clubului în acest moment.

