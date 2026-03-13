Florin Barbu: „Eu protejez fermierii români. Îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a vorbit despre cum trebuie protejați fermierii români.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Barbu a vorbit despre cum trebuie protejați fermierii români. Acesta spune că a primit foarte multe critici în legătură cu implicarea sa în piață. Ministrul spune că aceasta este datoria sa. El mai vorbește și de acuzațiile făcute de USR și a clarificat în ce condiții își dorește marcă proprie pe teritoriul României.

„Păi dumneavoastră știți ce presiuni sunt asupra mea. Magazinele de retail și tot ceea ce înseamnă retail… Nu am fost amenințat, dar tot ceea ce se întâmplă: campaniile împotriva mea și denigrarea mea ca ministru. Da, pentru că eu nu înțeleg de ce deranjează pe cineva când ai un adaos comercial de 20% în care sunt incluse toate cheltuielile pe fișa de cost, vorbim și de cheltuieli directe și indirecte și mai ai 20% un profit net. De ce deranjează acest lucru? Nimeni nu dă nicio explicație. Toată lumea acuză. Toți specialiștii economici din România care stau pe televizoare și în media îl acuză pe Ministrul Agriculturii că intervine în piață. E normal să intervină în piață, pentru că… Pentru că eu îmi protejez fermierii români, partea de comerț să nu uităm că este la Ministerul Economiei. Ministerul Economiei ar trebui să facă niște analize și împreună cu Consiliul Concurenței și cu ANAF ar trebui să verifice aceste practici comerciale neloiale. Pentru că nu este corect. Știu că am fost acuzat și de colegii din USR că am spus la un moment dat că nu mai îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României. Îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României.”, a declarat Ministrul Agriculturii.