Florin Călinescu, despre fotografia de grup din avion cu Nicușor Dan: „De ce lui Nicușor Dan nu-i pasă? De ce lui Bolojan nu-i pasă?”

Florin Călinescu, invitat la emisiunea Ai Aflat! a comentat poza din avion în care apare președintele Nicușor Dan și miniștri ai USR. „Ea în sine n-are anecdotică, cum sunt îmbrăcați. Am aprofundat-o”.

„De ce lui Nicușor Dan nu-i pasă? De ce lui Bolojan nu-i pasă? De ce lui Grindeanu, lui Hunor și ălora nu le pasă? Băi, este absolut îngrozitor ca în această combinație, ca să țină piept suveraniștilor, și lui Călin Georgescu, și lui Simion și așa mai departe. Știi cine profită cel mai tare acum? USR-ul. Acea poză spune totuși despre starea lor de spirit. Bă, Bolojan, liberalii o să cadă, lui Bolojan i se rupe de Partidul Național Liberal”, a mai spus Călinescu.

„Deci Bolojan nu dă doi bani pe politică. Bolojan nu a venit la Oradea ca politician. A venit acolo cine știe cine au fost contracandidați și a câștigat. N-are niciun discurs, n-are nicio viziune. Pe de o altă parte, Crin Antonescu are vrăjeală de politician. A ieșit așa puțin. Călin Popescu Tăriceanu, nici ei n-au rezolvat nimic cât au fost ei acolo. Dar Bolojan nu are nimic, mă, pentru că nu-l interesează pe el nu-l interesează. Și oricum se va așterne și pe el apa neantului peste un an și 11 luni, că vine rotativa”, a spus Călinescu.