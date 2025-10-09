Prima pagină » Emisiuni » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 octombrie, de la ora 20.00

09 oct. 2025, 22:00, Emisiuni
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Liviu Dragnea , Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

