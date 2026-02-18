Prima pagină » Știri externe » Un cetățean moldovean este acuzat de sabotaj în Polonia după ce a încercat să deraieze un tren cu combustibil pentru Ucraina

Un cetățean moldovean este acuzat de sabotaj în Polonia după ce a încercat să deraieze un tren cu combustibil pentru Ucraina

18 feb. 2026, 11:54, Știri externe
Un cetățean moldovean este acuzat de sabotaj în Polonia după ce a încercat să deraieze un tren cu combustibil pentru Ucraina

Forțele de ordine din Polonia au reținut un cetățean moldovean care a încercat să deraieze un tren care transporta combustibil către Ucraina, scrie publicația poloneză RMF24.

Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani care s-a urcat în locomotivă după ce i-a cerut mecanicului să-l ducă în localitatea de frontieră Dorohusk. În timp ce trenul se afla în mișcare, bărbatul a activat sistemul de oprire de urgență la trei vagoane.

Mecanicul a observat la timp blocarea parțială a roților și a oprit trenul, ceea ce a împiedicat și deraierea acestuia. Organele de aplicare a legii au remarcat că o astfel de frânare bruscă a trenului de marfă ar fi putut duce la un accident grav, având în vedere că această garnitură transporta 37 de vagoane-cisternă cu combustibil.

În timpul perchezițiilor, asupra suspectului au fost găsite mai multe dispozitive mobile, un set de cartele SIM și documente. Ofițerii de ordine investighează legăturile sale și circumstanțele șederii sale în Polonia, în care a intrat cu doar o zi înainte de incident.

„Avea certificate care indicau că vorbea fluent limba rusă”, a declarat Marek Boroń, comandant-șef al poliției.

Recomandările autorului:

Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă

Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”

Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
12:54
Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
RĂZBOI Emisarul lui Trump anunță „progrese semnificative” în a doua zi a negocierilor de pace ruso-ucrainene. Zelenski: „Rusia nu e presată să facă concesii”
11:26
Emisarul lui Trump anunță „progrese semnificative” în a doua zi a negocierilor de pace ruso-ucrainene. Zelenski: „Rusia nu e presată să facă concesii”
RĂZBOI Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
10:42
Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
CONTROVERSĂ Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
10:06
Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
APĂRARE Avertisment dur de la Stockholm. Rusia, un pericol „real și imediat” pentru securitatea Suediei și a NATO
09:42
Avertisment dur de la Stockholm. Rusia, un pericol „real și imediat” pentru securitatea Suediei și a NATO
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu studenții care folosesc social media mai mult de 16 ore pe săptămână?
REACȚIE Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
13:07
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
NEWS ALERT Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
13:00
Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
FLASH NEWS Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
12:55
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
ANUNȚ Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
12:43
Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
TRANSPORT Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
12:43
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
FLASH NEWS Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”
12:42
Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe