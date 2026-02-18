Un cetățean moldovean este acuzat de sabotaj în Polonia după ce a încercat să deraieze un tren cu combustibil pentru Ucraina

Forțele de ordine din Polonia au reținut un cetățean moldovean care a încercat să deraieze un tren care transporta combustibil către Ucraina, scrie publicația poloneză RMF24.

Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani care s-a urcat în locomotivă după ce i-a cerut mecanicului să-l ducă în localitatea de frontieră Dorohusk. În timp ce trenul se afla în mișcare, bărbatul a activat sistemul de oprire de urgență la trei vagoane.

Mecanicul a observat la timp blocarea parțială a roților și a oprit trenul, ceea ce a împiedicat și deraierea acestuia. Organele de aplicare a legii au remarcat că o astfel de frânare bruscă a trenului de marfă ar fi putut duce la un accident grav, având în vedere că această garnitură transporta 37 de vagoane-cisternă cu combustibil.

În timpul perchezițiilor, asupra suspectului au fost găsite mai multe dispozitive mobile, un set de cartele SIM și documente. Ofițerii de ordine investighează legăturile sale și circumstanțele șederii sale în Polonia, în care a intrat cu doar o zi înainte de incident.

„Avea certificate care indicau că vorbea fluent limba rusă”, a declarat Marek Boroń, comandant-șef al poliției.

Recomandările autorului: