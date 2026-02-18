O femeie din Iași a născut acasă. Ambulanța a derapat la ieșirea din sat

O autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, din comuna Victoria, pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil.

Cum echipajul de pe ambulanță nu a mai putut continua deplasarea, femeia a născut acasă.

Echipajul, blocat de condițiile meteo

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, voluntari din cadrul primăriei au intervenit pentru protejarea vieții și sănătății femeii care tocmai născuse o fetiță.

„Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit forțele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și fetița abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa.

Coordonatorul SMURD Iași, doctor Diana Cimpoeșu, a declarat că după ce echipajul SAJ a rămas blocat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost trimis în sprijin un echipaj ATPVM.

„Și acesta a întâmpinat dificultăți din cauza condițiilor meteo. Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o mașină 4×4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia și nou-născutul. Au fost dirijați la Spitalul Cuza Vodă, din Iași. Sunt stabili, sperăm cu evoluție favorabilă”, a declarat doctor Diana Cimpoeșu.

ANM anunță când scăpăm de zăpadă

După ce autoritățile au emis cod roșu și portocaliu de viscol și ninsoare pentru București și mai multe județe, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo. Meteorologii au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că vremea se va menține rece pe parcursul zilei, cu ninsoare și depuneri importante de zăpadă, stratul urmând să atingă 10–15 centimetri în jumătatea de est a țării.

În Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, temperaturile maxime nu vor depăși 0 grade Celsius, iar în restul țării valorile se vor situa între 2 și 8 grade, apropiate de mediile normale pentru această perioadă.

În primele ore ale dimineții, în Dobrogea se vor semnala precipitații mixte, iar în celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu ninsoare sau lapoviță izolate.

Meteorologii avertizează că zăpada depusă pe carosabil va face ca traficul să fie dificil, iar vântul puternic va amplifica senzația de frig și riscul de viscol.

Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu rafale de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor atinge 70–90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între –8 și 1 grad Celsius, ceea ce poate favoriza formarea poleiului pe drumuri.

La București, cerul va fi noros, cu ninsoare până după-amiază, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de 2–3 grade, iar minima între –5 și –3 grade Celsius.

