Prima pagină » Actualitate » O femeie din Iași a născut acasă. Ambulanța a derapat la ieșirea din sat

O femeie din Iași a născut acasă. Ambulanța a derapat la ieșirea din sat

18 feb. 2026, 11:57, Actualitate
O femeie din Iași a născut acasă. Ambulanța a derapat la ieșirea din sat
O femeie din Iași a născut acasă / Sursa foto: Facebook

O autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, din comuna Victoria, pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil.

Cum echipajul de pe ambulanță nu a mai putut continua deplasarea, femeia a născut acasă.

Echipajul, blocat de condițiile meteo

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, voluntari din cadrul primăriei au intervenit pentru protejarea vieții și sănătății femeii care tocmai născuse o fetiță.

„Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit forțele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și fetița abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa.

Coordonatorul SMURD Iași, doctor Diana Cimpoeșu, a declarat că după ce echipajul SAJ a rămas blocat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost trimis în sprijin un echipaj ATPVM.

„Și acesta a întâmpinat dificultăți din cauza condițiilor meteo. Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o mașină 4×4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia și nou-născutul. Au fost dirijați la Spitalul Cuza Vodă, din Iași. Sunt stabili, sperăm cu evoluție favorabilă”, a declarat doctor Diana Cimpoeșu.

ANM anunță când scăpăm de zăpadă

După ce autoritățile au emis cod roșu și portocaliu de viscol și ninsoare pentru București și mai multe județe, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo. Meteorologii au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că vremea se va menține rece pe parcursul zilei, cu ninsoare și depuneri importante de zăpadă, stratul urmând să atingă 10–15 centimetri în jumătatea de est a țării.

În Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, temperaturile maxime nu vor depăși 0 grade Celsius, iar în restul țării valorile se vor situa între 2 și 8 grade, apropiate de mediile normale pentru această perioadă.

În primele ore ale dimineții, în Dobrogea se vor semnala precipitații mixte, iar în celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu ninsoare sau lapoviță izolate.

Meteorologii avertizează că zăpada depusă pe carosabil va face ca traficul să fie dificil, iar vântul puternic va amplifica senzația de frig și riscul de viscol.

Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu rafale de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor atinge 70–90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între –8 și 1 grad Celsius, ceea ce poate favoriza formarea poleiului pe drumuri.

La București, cerul va fi noros, cu ninsoare până după-amiază, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de 2–3 grade, iar minima între –5 și –3 grade Celsius.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O femeie din Arad a născut în ambulanță al șaselea său copil. Care este starea bebelușului

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
13:00
Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
ANUNȚ Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
12:43
Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
TRANSPORT Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
12:43
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
FLASH NEWS Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”
12:42
Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”
REACȚIE Caramitru prezintă „cea mai șocantă hartă a României”. „Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria”
12:32
Caramitru prezintă „cea mai șocantă hartă a României”. „Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria”
VIDEO Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată”
12:14
Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată”
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu studenții care folosesc social media mai mult de 16 ore pe săptămână?
FLASH NEWS 15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri
13:20
15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri
REACȚIE Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
13:07
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
FLASH NEWS Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
12:55
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
MILITAR Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
12:54
Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
NEWS ALERT Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
12:42
Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
FLASH NEWS CSM se plânge că are un volum de dosare de 4 ori mai mare față de media europeană. Omite să spună că are un buget record, cu 50% mai mare, în 2026
12:16
CSM se plânge că are un volum de dosare de 4 ori mai mare față de media europeană. Omite să spună că are un buget record, cu 50% mai mare, în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe