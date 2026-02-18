Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 17 februarie 2026, fostul premier Viorica Dăncilă a criticat izolarea României pe plan internațional și a pledat pentru dialog cu Statele Unite, China și alte puteri majore. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Viorica Dăncilă a răspuns afirmativ la întrebarea dacă ar fi înscris România în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, invitându-l pe Nicușor Dan la Washington, argumentând că situația geopolitică s-a schimbat radical

Viorica Dăncilă: „Eu consider că Nicușor Dan trebuia să meargă și la Davos. Această participare la Davos presupunea și o opinie din partea României, mai bună, mai rea, nu știu, dar avea și România o opinie, arăta că acolo contează. O opinie, trebuia să obțină un mandat în Parlamentul României.”

Marius Tucă: „Dacă ați fi fost acolo, ați fi inscris România în Consiliul pentru Pace?”

Viorica Dăncilă: „Da. Răspuns clar. Este o situație geopolitică diferită de ce a fost când eram eu premier, se împart sfere de influență. Marile puteri de data aceasta hotărăsc, în timp ce Uniunea Europeană vedem că este în cădere liberă. România unde este în această conjuctură? Nicăieri.”