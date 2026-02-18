Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, finanțarea exagerată pe care România o acordă Ucraina. În opinia cunoscutului avocat, membru AUR, o parte din ajutoarele financiare primite de Ucraina pentru a rezista în fața agresiunii ruse este folosită în scopuri oneroase.

Invitatul a reamintit că este deseori criticat în spațiul public pentru faptul că se opune finanțării Ucrainei de către România.

O parte din banii trimiși Ucrainei se spală prin băncile din Estonia

Însă, a completat Gheorghe Piperea, există suspiciuni rezonabile că o parte din sumele imense de bani trimise țării în război sunt incluse în scheme de spălare de bani, cu ajutorul sistemului bancar estonian.

”Vagoanele cu bani se duc la Kiev (…) Poate că lumea nu știe, dar din 2022 încoace au fost o grămadă de astfel de situații în care s-a descoperit că sunt sute de miliarde de dolari care se spală prin băncile estoniene către oligarhii ucrainieni, și respectiv către oligarhii ruși (…) sunt mână în mână”, a observat Piperea în studioul Gândul.

”Un război al hoților, corupților, delapidatorilor și mafioților, nu al poporului ucrainean”

În aceeași intervenție, politicianul a adus în discuție și problema delciată a investițiilor ucrainene. România ar urma să facă parte dintr-un viitor plan de cooperare industrială cu țara vecină. Potrivit multor rapoarte oficiale, încă dinainte de război, Ucraina era considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa.

”La ora actuală, sunt foarte multe investiții ucrainiene care se fac în Europa, atât în zona turistică din Elveția, Spania, Franța, Italia, cât și în zone economice industriale cum e Polonia și în curând România. Poate că nu se știe, dar Sidex Galați ar putea să ajungă pe mâna unui oligarh ucrainean, care este și patronul de la Dinamo Kiev. Lukoil, la un moment dat, s-ar putea să ajungă pe mâna unor oligarhi ucrainieni. 15% din carburantul care se utilizează de către armata ucraineană este carburant pe care l-au importat oligarhii ucranieni prin intermediul indienilor. Este un război al hoților, corupților, delapidatorilor și mafioților, nu e un război al poporului ucrainean, care e singurul care dă un preț de sânge (…) Războiul din Ucraina distruge un popor”, a conchis europarlamentarul AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei

Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite