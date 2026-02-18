Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Viorica Dăncilă: „Dacă ar avea argumente solide, dovezi ale lucrurilor grave, Nicușor Dan trebuia să prezinte dovezile anulării alegerilor în România”

Viorica Dăncilă: „Dacă ar avea argumente solide, dovezi ale lucrurilor grave, Nicușor Dan trebuia să prezinte dovezile anulării alegerilor în România”

Serdaru Mihaela
18 feb. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

Viorica Dăncilă a discutat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 17 februarie 2026 despre raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA privind anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția s-a axat pe raportul american, care acuză ingerințe ale Comisiei Europene în alegerile din România și alte state membre UE, inclusiv cenzură agresivă în timpul turului câștigat de Călin Georgescu. Viorica Dăncilă a negat existența dovezilor solide pentru anularea alegerilor, susținând că, dacă ar fi fost reale, acestea ar fi fost făcute publice demult în România. Ea a criticat lipsa transparenței.

„Acest raport are, probabil, în vedere, lucruri de după alegeri. Pe mine mă interesează motivele pentru care a anulat alegerile atunci. Dacă ai avea argumente solide, dacă ar fi lucruri foarte grave, le-ai face publice în România” , spune fostul prim- ministrul.

Marius Tucă a invocat raportul ca fiind relevant pentru România, contrazicând afirmațiile anterioare că nu ar viza direct țara, iar Viorica Dăncilă a insistat pe absența lor, văzând în anulare un precedent periculos dacă nu iese „cine trebuie”.

„De aceea avem convingerea că nu a ieșit cine trebuie și atunci… Dar este un precedent periculos. Ce să înțelegem? Că de acum încolo, dacă nu iese persoana agreată, vom anula orice fel de alegeri” , întreabă retoric Viorica Dăncilă

