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Horia Georgescu, fost șef ANI, îi taie elanul lui Fritz: „Degeaba merge la CEDO. E o păcăleală”

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Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), a comentat situația lui Dominic Fritz. Președintele USR a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție, aspect ce atrage pierderea mandatului de edil al Timișoarei. ANI a susținut că primarul a aprobat un document privind modificarea unui PUZ în care era implicată o firmă legată de un arhitect care îi acordase anterior un împrumut pentru campania electorală din 2020. După decizia instanței supreme, Dominic Fritz a anunțat că va contesta hotărârea la CEDO. Acum, fostul șef al Agenției a explicat de ce Fritz „merge degeaba la CEDO”, în această situație.

În cursul zilei de vineri, 26 iunie 2026, Horia Georgescu, fostul președinte ANI, a fost invitat în cadrul emisiunii OFF the Record de la Mediafax. Printre altele, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate a vorbit și despre condamnarea lui Dominic Fritz de către ÎCCJ. El a susținut că „degeaba merge la CEDO”, deoarece tribunalul internațional se raportează la „drepturile procesuale, nu la decizia pe fond”.

„E o păcăleală pentru că ea nu va avea niciun efect juridic”

„Degeaba merge la CEDO. CEDO se raportează la drepturi. Drepturile procesuale. Nu la decizia pe fond. La CEDO poate să spună dacă i s-au respectat drepturile sau nu. Adică dacă ANI i-a trimis scrisoare și l-a informat că e verificat. Dar toate chestiile astea procedurale au trecut de filtre în instanță. E o păcăleală pentru că ea nu va avea niciun efect juridic. Nici direct, nici indirect. Domnul Fritz nu va mai putea să candideze. El nu va putea să candideze la alegerile din 2028. Poate să fie numit într-o funcție. El va putea fi numit”, a spus fostul șef ANI.

„Este norocos că s-a desfășurat acest caz administrativ. Dar nu este exclus ca Parchetul să gestioneze o speță penală.Pentru conflict de interese nu există sancțiunea pierderii mandatului. Eu cred că acest caz este un caz clasic de conflict de interes. Nu avem ce să discutăm. Am spus-o de acum 2 ani că acest dosar va avea finalitatea pe care a avut-o în Înalta Curte”, a spus Horia Georgescu.

Sursă foto & video: Emisiunea Mediafax – OFF the Record

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