Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport

03 dec. 2025, 11:05, Emisiuni
A antrenat puțin în Giulești, dar a rămas în inimile rapidiștilor după 5-1 cu Steaua. Astăzi discutăm cu Ioan Andone doar despre Rapid. Vorbim despre Cupa României, următoarele meciuri ale echipei lui Costel Gâlcă (cu FC Botoșani, Otelul și Fcsb), Leo Bolgado, Kramer, Ciobotariu & Pașcanu sau despre „numărul 10” atât de dorit în Giulești.

Așteptăm întrebările voastre pentru „Nea Ando”, de la ora 17.30, LIVE pe YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

