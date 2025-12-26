Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Am trăit o explozie a degradării presei”

Ion Cristoiu: „Am trăit o explozie a degradării presei”

26 dec. 2025, 13:01, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum presa s-a degradat semnificativ în ultima vreme. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Foarte interesant. E un fenomen început de pe vremea lui Traian Băsescu. Dar s-a adâncit acuma fenomenul cu sursele anonime de susținere a presei. Dacă ne amintim amândoi anii 1990 sau anii 1990-1996. În primul rând că mogulii, oamenii investeau în presă ca să câștige, ca să facă bani. Investeau ca într-o afacere și a fost rentabilă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum presa s-a degradat semnificativ în ultima vreme. Acesta a început prin a spune că filmul Recorder este un fonfleu, o bășică de presă care a pocnit. Jurnalistul susține că există un punct de degradare a presei. Mai mult, acesta adaugă faptul că fenomenul de scoatere a presei din concurență e tot mai nefiresc și tot mai adâncit. Cele două probleme remarcate de Cristoiu în presă sunt finanțările obscure prin donații și lenevirea presei.

„Pe vremea ta era expresia de fonfleu? Ia spune aici ce e un fonfleu. Adică o gogoașă de presă… Hai să nu zice gogoașă de presă, că trimite la Caragiale. Deci filmul Recorder e un fonfleu, ceva au făcut și ei. O bășică de presă care a pocnit. Cred că a fost unul din punctele… Dacă este, anul acesta poate fi punct maxim de degradare a presei. Adică anul acesta chiar a fost o explozie a degradării presei. S-a continuat și s-a adâncit scoaterea, fenomenul greu al scoaterii presei din concurență. Că ne amintim de ani 1990… Deci, s-a adâncit fenomenul. Foarte interesant. E un fenomen început de pe vremea lui Traian Băsescu. Dar s-a adâncit acuma fenomenul cu sursele anonime de susținere a presei. Dacă aici ne amintim amândoi anii 1990 sau anii 1990-1996. În primul rând că mogulii, oamenii investeau în presă ca să câștige, ca să facă bani. Investeau ca într-o afacere și a fost rentabilă. În al doilea rând, acest lucru a făcut ca jurnaliștii să nu fie finanțați de mogul, cum am mai explicat, să aibă libertate. Nu, la Evenimentul Zilei nu putea să îmi spună Cârciog ce să scriem, pentru că eu îl finanțam. După asta, tot în această perioadă, tot în anii 1990-1996, ceea ce nu mai e acum, a fost spaima puterii de presă, de presa independentă, de care se ținea cont. Un mare grad de profesionalism care nu mai este. Așa și acum ajungem la anul acesta. Deci în primul rând, anul acesta s-a adâncit fenomenul de presă din surse obscure. Înainte PSD-ul, mai țin minte, aveam chestia asta X mogul cumpăra, Sorin Ovidiu Vântu sau chiar Dan Voiculescu. Știai că trustul este al mogulului respectiv. A luat locul, și aici spune o precizare foarte importantă, perioadei în care Jurnalul era așa… Jurnalul Național era Jurnalul lui Marius Tucă, Evenimentul zilei era a lui Cristoiu, Adevărul lui Tinu, Ziua lui Sorin Rășca Stănescu. A dispărut în urma campaniei induse de Băsescu și nu a mai fost ziarul lui… Anul acesta, unu, aveți sursele obscure, care sunt așa-zisele surse de donații. Nu înțeleg de ce nu există o lege care să arate de unde vin banii, care să prevadă câteva lucruri de transparență a unor site-uri. Adică să se treacă acolo cine e proprietar, cine e proprietar, iar ăia cu donațiile… Să vedem cine sunt. Asta cu donația e cea mai mare crimă. Poate să fie Putin care donează… Există și o lenevire a presei. Prima caracteristică este obscuritatea finanțării. A doua este lenevirea fără margini a presei.”, a explicat jurnalistul.

