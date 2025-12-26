Ion Cristoiu: „Am trăit o explozie a degradării presei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum presa s-a degradat semnificativ în ultima vreme. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Foarte interesant. E un fenomen început de pe vremea lui Traian Băsescu. Dar s-a adâncit acuma fenomenul cu sursele anonime de susținere a presei. Dacă ne amintim amândoi anii 1990 sau anii 1990-1996. În primul rând că mogulii, oamenii investeau în presă ca să câștige, ca să facă bani. Investeau ca într-o afacere și a fost rentabilă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum presa s-a degradat semnificativ în ultima vreme. Acesta a început prin a spune că filmul Recorder este un fonfleu, o bășică de presă care a pocnit. Jurnalistul susține că există un punct de degradare a presei. Mai mult, acesta adaugă faptul că fenomenul de scoatere a presei din concurență e tot mai nefiresc și tot mai adâncit. Cele două probleme remarcate de Cristoiu în presă sunt finanțările obscure prin donații și lenevirea presei.