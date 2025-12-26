Dan Dungaciu: „Merz a rămas descoperit în bătălia pentru utilizarea activelor rusești înghețate”

În emisiunea Marius Tucă Show din ajunul Crăciunului, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre mutările diplomatice recente din Europa, punând accent pe declarația președintelui francez Emmanuel Macron privind necesitatea discuțiilor cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit analistului Dan Dungaciu, acest gest marchează o schimbare radicală de evoluție strategică, care sparge unitatea aparent monolitică a continentului. Dan Dungaciu mai subliniază că Macron acționează conștient împotriva fostei cancelar germane Angela Merkel și a Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

„Când spune Macron că vrea să discute cu Rusia, asta înseamnă o schimbare radicală de evoluție strategică. Pentru că domnul Macron când face asta, el știe foarte clar că se pune împotriva doamnei Von der Leyen, șefa Comisiei Europene” , spune Dan Dungaciu.

Analistul explică mecanismul: diplomația devine relevantă doar când una dintre părți simte că riscă să piardă războiul total. În concluizie, Dan Dungaciu, califică întregul spectru diplomatic ca un „joc de scenă” menit să permită actorilor să-și ajusteze pozițiile.