Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Merz a rămas descoperit în bătălia pentru utilizarea activelor rusești înghețate”

Dan Dungaciu: „Merz a rămas descoperit în bătălia pentru utilizarea activelor rusești înghețate”

Serdaru Mihaela
26 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din ajunul Crăciunului, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre mutările diplomatice recente din Europa, punând accent pe declarația președintelui francez Emmanuel Macron privind necesitatea discuțiilor cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit analistului Dan Dungaciu, acest gest marchează o schimbare radicală de evoluție strategică, care sparge unitatea aparent monolitică a continentului. Dan Dungaciu mai subliniază că Macron acționează conștient împotriva fostei cancelar germane Angela Merkel și a Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

„Când spune Macron că vrea să discute cu Rusia, asta înseamnă o schimbare radicală de evoluție strategică. Pentru că domnul Macron când face asta, el știe foarte clar că se pune împotriva doamnei Von der Leyen, șefa Comisiei Europene” , spune Dan Dungaciu.

Analistul explică mecanismul: diplomația devine relevantă doar când una dintre părți simte că riscă să piardă războiul total. În concluizie, Dan Dungaciu, califică întregul spectru diplomatic ca un „joc de scenă” menit să permită actorilor să-și ajusteze pozițiile.

„De fapt, nici o parte nu vrea să facă pace decât în condițiile lor. Și dacă ai două părți într-un conflict în care niciuna nu cedează la masa de negociere, evident că diplomația este complet inutilă. Diplomația apare într-o confruntare în momentul în care una dintre părți simte nevoia sau consideră că dacă nu negociează, pierde complet războiul. Niciuna dintre cele două părți nu transmite mesajul că se află la această poziție. Și atunci diplomația nu are niciun sens. De asta spun, că tot jocul ăsta diplomatic a fost mai degrabă un joc de scenă care să permită diversi actori să se poziționeze într-un joc” , afirmă analistul Dan Dungaciu

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
ACTUALITATE Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet
11:07
Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
SPORT Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
11:02
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
BREAKING NEWS Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
10:59
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
10:45
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi

Cele mai noi