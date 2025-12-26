Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Bolojan ne spune că ideea de a alege între sănătate, educație și înarmare este una populistă

Valentin Stan: Bolojan ne spune că ideea de a alege între sănătate, educație și înarmare este una populistă

Andrei Rosz
26 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Bolojan ne spune că ideea de a alege între sănătate, educație și înarmare este una populistă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Ilie Bolojan în care premierul definește populismulUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Știi că, ăsta, populismul, e ăla rău. Auzi, mă, fii atent. Hai, mă, să-ți aduc aminte, că ai uitat. Tu știi cum te înarmezi? Iei de la sănătate și de la educație. Ți-ai adus aminte? Iei de la sănătate…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarația lui Ilie Bolojan în care premierul definește populismul. Acesta a început prin a spune că Bolojan dă o lovitură. Istoricul și Marius Tucă s-au amuzat, apoi, pe baza noțiunii de populism. Pe ton ironic, Stan a adăugat că populismul este ăla rău. Acesta a vorbit și despre declarația lui Nicușor Dan în care susținea că pentru a ne înarma trebuie să fie tăiați bani de la educație și sănătate.

Ia, apropo. Vine fratele tău, Bolojan și îi dă lovitura, îi dă nucleara. Tu știi cum e cu populismul? Nu lupți, mă, împotriva lui? Voi nu aveați nici însămânțări de primăvară, dar acum se fac… Știi că, ăsta, populismul, e ăla rău. Auzi, mă, fii atent. Hai, mă, să-ți aduc aminte, că ai uitat. Tu știi cum te înarmezi? Iei de la sănătate și de la educație. Ți-ai adus aminte? Iei de la sănătate… Hai să te ajut! Deci, micuțele, ori Apărare, ori Sănătate. Ai înțeles? Nu poți… N-ai încotro. Dar tu știi cum se numește asta? Tu crezi că el (n.r. Ilie Bolojan) știa ce spune? Pentru așa ceva unul dintre ei ar trebui să plece. Lasă să plece pe rând. Eu tot înțeleg că trebuie să plece CSM-ul. Bă, eu cred că ar fi bine să plece amândoi (n.r. Nicușor Dan și Ilie Bolojan) unul după altul.

