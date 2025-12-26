Valentin Stan: Bolojan ne spune că ideea de a alege între sănătate, educație și înarmare este una populistă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Ilie Bolojan în care premierul definește populismul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Știi că, ăsta, populismul, e ăla rău. Auzi, mă, fii atent. Hai, mă, să-ți aduc aminte, că ai uitat. Tu știi cum te înarmezi? Iei de la sănătate și de la educație. Ți-ai adus aminte? Iei de la sănătate…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarația lui Ilie Bolojan în care premierul definește populismul. Acesta a început prin a spune că Bolojan dă o lovitură. Istoricul și Marius Tucă s-au amuzat, apoi, pe baza noțiunii de populism. Pe ton ironic, Stan a adăugat că populismul este ăla rău. Acesta a vorbit și despre declarația lui Nicușor Dan în care susținea că pentru a ne înarma trebuie să fie tăiați bani de la educație și sănătate.