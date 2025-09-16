Marius Tucă: Nicușor Dan e prizonier în mintea lui, nu știi cum să îl descarcerezi

Marius Tucă a declarat despre Nicușor Dan că „este prizonier în mintea lui, nu știi cum să îl descarcerezi”. Răspunsul vine la introducerea moderatorului Ionuț Cristache: „Nicușor Dan până ieri dădea de toți pereții cu Florența (nr. procurorul general ) că sunt incompetenți. Nicu e când cu degetul în nas, când în ureche, azi e cu degetul în nas”.

„Mi se pare incredibil că sistemul a dat o lovitura de stat să-l scoată pe Calin Georgescu din cursă, dar de ce nu l-au scos să candideze ceilalți? De ce Geoană, Ciucă, Ciolacu nu au zis nimic că a fost anulat turul 1?”, a mai completat jurnalistul Marius Tucă.

La rândul său, invitatul Mugur Mihăescu a menționat că: „Apariția acestui dosar vine cam în același timp cu ingerința SUA de „hai arătați-ne probele”, e puțin așezat să facă un circ complet”